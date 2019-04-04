Başkan Başol "Ben Kesinlikle MHP ve Adayını Kast Etmedim"

Kaynak: İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol seçim akşamı yaptığı konuşma sırasında kullandığı "Çakallar" kelimesini kesinlikle ne MHP nede MHP adayı için kullanmadığını ifade etti.Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol seçim akşamı yaptığı konuşma sırasında kullandığı "Çakallar" kelimesini, bazı yerel gazetelerin isim vermediği halde çarpıtarak sanki MHP ve adayı Tacettin Aldırmaz için kullanılmış gibi bir algı oluşturmaya çalıştığını belirterek, bu haberlerin kesinlikle gerçeği yansıtmadığını ifade etti.Başol: "Ben MHP ve adayına söz söylemedim"Ormanlı Beldesi'nde ne seçim sürecinde nede seçim sonrasında kimseyle bir gerginlik yaşanmadığını dile getiren Başol "Bildiğiniz gibi 31 Mart seçimlerini acısıyla tatlısıyla geride bıraktık. Bize 2. Dönemde bu yetkiyi tekrar verdiğini için Ormanlı halkına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Seçim akşamı bazı yorgunluk, sevinç diyelim bunların arasında bazı konuşmalarımda belli çevreler konuşmalarımızı yanlış anladılar. Ben o akşam yapmış olduğum konuşmada, Milliyetçi Hareket Partisi'ni hiç kastetmedim. Çünkü ben 2014 seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday olarak seçildim. 1,5 yıl kadar Milliyetçi Hareket Partisi'nde görev yaptım. Ben Milliyetçi Hareket Partisi'ne asla ihanet edecek bir insan değilim. Onun için hiç kimse benim söylediklerime alınmasın, hele ki siyasi partiye yansıtmaya kalkmasın. Ben o sözlerimi sadece ve sadece Ormanlı'da dönen bazı yanlış dolapları hissettiğim ve fark ettiğim için, o döndüren insanları kastederek söyledim. O insanlar kendilerini biliyorlar. Bu insanlarda bir elin 5 parmağı kadar Ormanlı'da azdır. Bu asla birilerine kasıtlı olarak söylenen laflar değildir. Benim söylediğim sözleri zaten o kişiler kendileri biliyorlar, bildikleri içinde kendileri zaten alınıyorlar. Ama o sözleri partiye mal etmeye çalışıyorlar. Ben söylediğim sözleri kesinlikle Milliyetçi Hareket Partisi'ne söylemedim. Benim söylediklerimi zaten insanlar kime gittiğini biliyorlar o insanlarda beni başka yerlere lanse ederek üzerime gelmeye çalışıyorlar. Ben ittifak olan iki partinin arasında AK Parti'nin adayı olarak seçime girdim. Bizim iki partimizde Cumhur İttifakı olarak Türkiye'de devam ediyorlar devam etmesi içinde biz elimizden gelen her gayreti göstereceğiz. O insanlar suçu kendinde bulsunlar, aynaya baksınlar, partiye yıkmaya çalışmasınlar. Önce kendilerini bir hesaba çekmeleri gerekiyor. Sakın benim söylediklerimi partiye yıkmaya çalışmasınlar. Kendilerine bir baksınlar. Ben 5 yıl görev yaptım bugünden sonra bir 5 yıl içerisinde de bu görevlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Tekrar söylüyorum hiçbir teşkilat ve örgüt mensuplarını kastetmedim. Başka çevrelerde olsun içinde bazı insanların yapmış olduklarını tahmin ediyorum, görüyorum duyuyorum benim sözüm onlara. Benim hiç kimselerle sorunum yok ancak bir dar çerçevede belediye başkanlığı yapıyoruz. Ormanlı'da 2 bin 300 nüfusumuz var, bin 514 kişi oy kullanıldı. Bu oy kullanılan insanların içinde bazı nifak tohumlarını teşkilatların arasına sokmaya çalışanları kastediyorum. Biz yolumuza bakıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Ormanlı Belediye Başkan Adayı Tacettin Aldırmaz benimle beraber 5 yıl AK Parti Meclis üyesi olarak görev yapmakta. Zaten benim kapı komşum. Benim bu sözlerimde Tacettin Aldırmaz'a, Belediye Başkan adayımıza asla bir sözüm olmadı, bu sözlerim ona değil. Ben başkalarını kastederek söyledim. Bu sözlerim ne Tacettin Aldırmaz arkadaşımıza ne de partimize yönelik değildir. Tacettin Aldırmaz belediye başkanlığını kazansaydı gider tebrik ederdim tahmin ediyorum ki o da gelip bizi makamımızda tebrik eder. Biz zaten seçimden sonra esnaf gezilerimizde, halk gezilerimizde biz Tacettin Aldırmaz ile tebrikleştik. Onun için bizim adayla, partimizle hiçbir sorunumuz yok, olmayacakta" dedi."Seçimden öncede asılsız haberler yaptılar"Bazı yerel basın kuruluşlarının seçimler öncesi beldeye gelerek su depolarını fotoğraflayıp yalan yanlış bilgilerle Ormanlı halkının zihnini bulandırmaya çalıştığını anlatan Başol, aynı kişilerin bu günde yine yalan ve yanlış haberlerle kendisinin üzerine gelmeye çalıştığını ifade etti. Başol konuşmasında şu sözlere yer verdi; "Biz Ormanlı'da vatandaşımızın içmiş olduğu suları kuyulardan motorlarla basarak veriyoruz. Herkes gelip görebilir ki o kuyularımız pırıl pırıl, leziz bir şekilde etrafı tertemiz. Ancak seçimden önce bu arkadaşlarımız çok şeyler yaptı. Basın da ki arkadaşlarımız geldiler, bizim kuyularımızın fotoğrafını çektiler. Orada bizim bir depomuz var, klorlarımızın, odunlarımızın, borularımızın malzemelerimizin olduğu. Bu depoların yanında ki barınakları sanki köpek barınağı gibi fotoğrafladılar. Bir tane bile köpek olmadığı zaten fotoğraflarda görünüyor. Biz bunları asla, hiç kimseyi karalama yapmadan seçim öncesi kesinlikle böyle bir şeyle tevessül etmedik. Bu kuyuları Ormanlı halkına seçim öncesi benim üzerime kışkırtmak için 'Bakın burada köpekler barınıyor, burada vatandaş su içiyor' diye üzerime kışkırtma yaptılar. Ben hiç ağzımı açmadım."Başol gerek seçim öncesi ve gerekse seçim sonrası hakkında asılsız şekilde yapılan haberler hakkında hukuki işlemleri de başlatacağını söyledi. - ZONGULDAK