Başkan Başsoy; "5 Yılda Belediyecilik Adına Bir Tarih Yazıldı"

11 Aralık 2018 Salı 16:36



11 Aralık 2018 Salı 16:36

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Erzincan Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeli ile bir araya gelerek, yürütülen çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu.Yapılan her çalışmada bütün personelinin alın terinin olduğunu belirten Başkan Başsoy, "Hayata geçirdiğimiz projelerle Erzincan'ı çok iyi bir noktaya getirdik, 5 yılın sonucunda Erzincan Belediyesi olarak bu şehrin çehresini değiştirmek için hep birlikte gece gündüz demeden çalıştık Allah hepinizden razı olsun. 5 yılda belediyecilik adına bir tarih yazıldı. 5 yıl içerisinde sizlerle birlikte 124 e yakın projeye imza attık. 16 yılda da şehir adına bir tarih yazıldı. Yapılan yatırımları telaffuz etmekte bile dilimiz zorlanıyor" dedi.Başkan Başsoy gerçekleştirmiş olduğu ziyaretinde belediye çalışmalarıyla ilgili personelle bilgi alışverişinde bulunarak, tüm personele kolaylıklar diledi. - ERZİNCAN