Başkan Başsoy, "Belediye İşi Gönül İşi"

Ziyaretleri kapsamında marangozlar sitesi esnafını ziyaret eden Başkan Başsoy, burada esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy'a ziyaretleri sırasında AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Av. Ferhat Bulut, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ömer Kayser, İl Genel Meclis Üyesi Adayları, İl Belediye Meclis Adayları ve AK Parti Yönetimi eşlik ediyor.

Birlik ve beraberlik içerisinde ilk gün ki aşkla memleketine hizmet etmenin gururunu yaşadığını belirten Başkan Başsoy; "Şehirde yapılması gerekenleri zaten biliyoruz ve yapıyoruz. Bizler AK kadrolar olarak başarıyı kazandığımız gönüllerde buluyoruz. AK Parti gönül belediyeciliğini yaptığı hizmetlerle taçlandırdığı için bugün bu noktadır.

Belediye İşi Gönül İşidir. Memleketimize, hemşehrilerimize olan muhabbetimiz, aşkımız bizleri daha güzel düşünmeye, daha iyi hizmet etmeye yöneltiyor. İnsan nasıl sevdiğine yanlış yapamazsa AK Parti olarak bizde tek davamıza tek sevdamıza yanlış yapmadık, yapmayacağız.Biz Dünya Lideri Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle memleketin her köşesinde bir bayrak yarışı içerisindeyiz. Makamlarımız gelip geçiyor. Arkamızda bıraktığımız hizmet bizlerin en büyük eserleridir. Rabbim bizlere ömür verdikçe, milletimiz uygun gördükçe bu millet için ilk gün ki hizmet aşkıyla çalışmaya devam edeceğiz. Rabbime şükürler olsun alnımızın akıyla görevimizi yaptık ve bu kutsal göreve yeniden talibiz. Rabbim şehrimiz için Can Erzincan'ımız için hayırlısı ne ise onu nasip etsin" diyerek talep ve önerileri dinledi.

Kaynak: Bültenler