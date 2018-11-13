Başkan Başsoy: "Yeni Bir Erzincan İçin Çalışmalarımız Sürüyor"

13 Kasım 2018 Salı 15:35



13 Kasım 2018 Salı 15:35

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, şehirde yürütülen çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor. Fevzi Paşa Caddesindeki çalışmaları inceleyen Başkan Başsoy, daha sonra Binali Yıldırım Parkına giderek oradaki çalışmaları değerlendirdi.Binali Yıldırım Parkında kısa bir demeç veren Cemalettin Başsoy, "Binali Yıldırım Parkı biliyorsunuz 6 ay önce başladı 72 bin metrekarelik bir alan üzerinde bu alan atıl bir vaziyetteydi yıllardan beri. Şehrimizin doğu tarafında hemşerilerimize sunacağımız 72 bin metrekare alan içerisinde birçok eğlence mekanları oluşturduk. Burada özellikle ortadan giden bir su kanalımız var ve bu kanal üzerinde yürüyüş alanları, oyun grupları, çocuk oyun grupları fitness alanları var. Erzincan'ımızın ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ve en kapsamlı parklarından bir tanesini hemşerilerimizin hizmetine sunmak üzere inşallah bir ay içerisinde yüzde sekseni tamamlanmış olacak geri kalan kısımlarda ilerideki dönemlerde tamamlanacak ve hizmete sunmuş olacağız. Burada neler yaptık bu Park üzerinde oyun gruplarımız var hem engelli çocuklarımızın oynayacağı oyun grupları hem diğer çocuklarımızın zevkle gün içerisinde eğlenecekleri oyun gruplarını buralara yerleştirdik.Ayrıca ailelerin, piknik yapacakların dinleneceği kamelyalar oluşturduk, 30 bin metrekare yeşil alan oluşturduk. 2 bine yakın ağaç dikimi gerçekleştiriyoruz bu alanda. Sert zeminleriyle yürüyüş alanlarıyla bisiklet yollarıyla aydınlatma sistemiyle Doğu Anadolu'nun en kapsamlı parklarından bir tanesini Erzincan'ımıza kazandırıyoruz. Ayrıca halkın güvenliğini sağlamak içinde parkın muhtelif noktalarında güvenlik kameralarımız olacak ve aileler hemşerilerimiz burada gece gündüz bu parktan istifade edebilecekler. Şehrimizin Batı kısmında Atatürk parkımız var yine İnönü parkımız var Barış Manço parkımız var ama doğu kısmında böyle bir parka ihtiyaç vardı. Hemşerilerimizin böyle bir talebi olmuştu bizde bu parkı şehrimize kazandırıyoruz." dedi.Hiç Kimse Artık Şehrini Terk EtmeyecekYaşanılabilir bir şehir için çalıştıklarını belirten Başkan Başsoy "Aynı zamanda şu anda şehrin muhtelif yerlerinde belediyemizin yapmış olduğu ve Şehrimize değer katacak şehrimizin yaşanabilir bir kent olması için çok ciddi yatırımların altına da imza atıyoruz Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi de malumunuz olduğu üzere Esentepe şu anda %45 seviyesinde inşaatı tamamlanmış ve çalışmalar hızla devam ediyor.Cumartesi pazarı dediğimiz halk pazarının geçen Temelini attık yaklaşık 6-7 ay içerisinde de cumartesi pazarı da tamamlanmış olacak yani önümüzdeki yılın Haziran ve Temmuz ayında hizmete açmayı planlıyoruz. Asfalt çalışmalarımızda sona yaklaştık, biliyorsunuz ana arterleri en sona bırakmıştık ki altyapıda bir problem olmasın, altyapı çalışmaları tamamlanmış olsun. Ana caddelerdeki asfalt çalışmalarımızda sona yaklaştı şu anda cumartesi pazarından sonra en önemli projelerimizden bir tanesi de dediğim gibi asfalt çalışmaları.Asfalt çalışmaları derken sadece asfalt dökmüyoruz. Şehrin 40 yıllık bordürlerinin tamamını ana caddelerde bazalt bordür olarak değiştiriyoruz. Halit Paşa Caddesini, Ordu Caddesini, 13 Şubat Caddesini tamamladık şu anda Fevzi Paşa Caddesinin asfaltının %50'si bitti %50 lik kısmı da bugün itibariyle asfaltı başlamış olacak iki üç gün içerisinde buranın asfaltını bitirip hemşerilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Aynı zamanda tabii ki aydınlatma sistemini de değiştiriyoruz. Türkiye'nin en modern aydınlatma sistemini Erzincan'ımıza getirdik ve Ordu Caddesini, Halitpaşa Caddesini, Fevzipaşa Caddesini de bir ay içerisinde aydınlatmış olacağız. Bir diğer projemiz Et Entegre Tesisimiz, Hayvan pazarımız, Saman Pazarımız. Taşçı Konağı altında çevre yolu üzerinde 60 bin metrekarelik alan içerisinde tamamlanmak üzere. Bir ay içerisinde bunların da açılışını hep beraber gerçekleştireceğiz.Bu projeler Tabii ki büyük projeler, bu projeler tamamlandığı takdirde şehrimize büyük değer katacak şehrimizi yaşanabilir bir kent, huzurlu bir kent ve diğer kentlerden çok ayrıcalıklı bir kent haline getirecektir.Bu projelerin hayata geçirilmesinde tabii ki çok büyük bir emek var, çok büyük bir çaba var sadece bu saydığım projeler değil 5 yıl içerisinde şehrimizin altyapısı, üst yapısı, yeşil alanları ve birçok projeyi hayata geçirdik ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bunlar emek isteyen çalışmalar bu projelerin hayata geçirilmesinde Bize en büyük katkıyı veren başta dünya lideri Sayın Cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ayrıca Media iftiharımız bu toprakların yetiştirdiği büyük devlet adamı meclis başkanımız Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız ve gönüllerin Başbakanı Sayın Binali Yıldırım beyefendiye huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ayrıca milletvekillerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum." dedi.Bu Şehirde Yaşayanlar Artık Diğer Şehirlere ÖzenmeyeceklerErzincan'ı yeni bir vizyonu olan şehir haline getirdiklerini belirten Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy "Çok büyük emekleri var bizimle beraber seçilip 5 yıldır görev yapan meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca Başkan yardımcılarımız müdürlerimiz mesai arkadaşlarımızın en alt birim de çalışıp en üst bölümde çalışanlarına kadar hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de hemşerilerimize sunuyorum çünkü bu işler yapılırken inanın 300 kilometre yol ağı kazıldı, döküldü, tekrar kapatıldı, asfaltı yapıldı kaldırımları yapıldı bu süre içerisinde hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum sabır gösterdiler Sebat gösterdiler ve şehrimiz artık farklı bir konsepte büründü. Hem İl dışından gelenler hem gün içinde yaşayanlar artık bizim başta söylediğimiz bir söylem vardı "Yeni Bir Erzincan", gerçekten hangi köşesine giderseniz gidin yeni bir Erzincan vizyonu olarak ortaya çıkmış oldu bu şehir, yaşanabilir bir şehir bu şehir, birlik beraberlik kardeşlik şehri. Bu şehirde yaşayanlar artık diğer şehirlere özenmeyecekler. İnşallah ileriki yıllarda istihdam yönündeki projelerimizle de işsizlik problemini de çözdüğümüz takdirde hiç kimse artık şehrini terk etmeyecek, bu şehirde yaşayacak.Bu şehre bizim vefa borcumuz vardı, vefa borcumuzu ödüyoruz bu şehre. Allah'a hamdolsun güçlü hükümet güçlü iktidar ve sizlerin bize vermiş olduğu destekle birlikte inşallah önümüzdeki yıllarda da bu şehre yapılacak büyük yatırımlarla dediğim gibi istihdam problemi de işsizlik problemlerini de çözdüğümüz takdirde artık bu şehir modern, yaşanabilir, nüfus çekecek bir şehir haline gelecektir. Bu duygu ve düşüncelerle yapmış olduğumuz bu eserleri sizlere hediye etmekten sizlere sunmaktan büyük onur ve kıvanç duyuyorum. Hepinizi saygıyla sevgiyle muhabbetle selamlıyorum" dedi. - ERZİNCAN