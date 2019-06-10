Başkan Batur'a İYİ ziyaret

Konuklarının tebriklerini ve başarı dileklerini kabul eden Batur, seçimin ardından hızla çalışmaya başladıklarını belirterek, "Konak'taki değişimi yakında herkes hissedecek" dedi.

"Değişimi herkes hissedecek"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar ve İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kemal Sevinç'le birlikte Konak Belediye BaşkanıAbdül Batur'a nezaket ziyaretinde bulundu. 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde rekor bir oyla Konak Belediye Başkanı olarak seçilen Batur, makamında ağırladığı konuklarının tebriklerini ve başarı dileklerini kabul etti. Çıray ve Kırkpınar, Başkan Batur'un uzun yıllardır sürdürdüğü belediyecilik hizmetlerini ve gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarını yakından takip ettiklerini vurgularken, Başkan Batur' da Millet ittifakı ortakları ve geçmişi uzun yıllara dayanan dostlarını Konak Belediyesi'nde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Batur, "Ben de onlara ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Seçim öncesi ve sonrasında her zaman İYİ partinin desteğini hissettik. Örnek bir birliktelik ve dayanışma örneği sergilediğimizi düşünüyorum. Bu dayanışmanın da bundan sonraki süreçlerde de devam etmesini temenni ediyorum. Konak'ta, görevi devraldığımız andan itibaren şehrimiz için çalışmaya başladık. Konak'lı hemşehrilerim bizden hizmet bekliyor. Biz de şehrimiz için gece gündüz çalışıyoruz. Belediyemizin tüm birimlerinde de çalışanlarımız aynı duyarlılıkla hizmetini sürdürüyor ve sürdürecek. Konak'taki değişimi yakında herkes hissedecek" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler