Başkan Batur, çevre katliamlarına dikkat çekti

GELECEĞİMİZ İÇİN 'DUR'DEME VAKTİ

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Yerel Demokrasi ve Çevre" temasıyla düzenlenen Ege Kent Konseyleri Birliği Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Konak Kent Konseyi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Batur, kent konseylerinin yerel yönetimlerin yapacağı işlere, yol haritaların belirlenmesine, kent yaşamına, sorunların çözülmesine çok değerli katkılar koyduğunu dile getirdi. Konak Kent Konseyi'nin de Konak'ta çok başarılı çalışmalara imza attığını vurgulayan Batur, "Konak Kent Konseyi, bileşenleri olan engelli, kadın, muhtar meclisi gibi meclisleriyle Konak'ta çok olumlu çalışmalar gerçekleştirdi. İlçemizde çevre konusunda da yerel yönetime yol haritası niteliği taşıyan çalışmalar yapıyorlar" dedi.

"SİVİL İNİSİYATİF VARSA BAŞARI DA VAR"

Başkan Batur konuşmasında Ege'de yaşanan çevre katliamlarına da dikkat çekti. Batur, "Yakın zamanda İzmir ve çevresinde yaşanan doğal afetler, orman yangınları, Kaz Dağları'nda karşı karşıya kaldığımız gibi, maden için yapılan doğa katliamları canımızı yakıyor. Geleceğimiz söz konusu. Bir an önce harekete geçmeli ve bu felaketlere 'dur' demeliyiz. İzmir'in yarınlarına destek vermek hepimizin görevidir. Bu konuları kamuoyunun gündeminde tutmamız, yapılanları ve yapılmayanları takip etmemiz gerekiyor. Biz bu hedefle her zaman ön planda olacağız. Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğini ilgilendiren kararların alınmasında tüm sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket edeceğiz. Sivil toplum kuruluşlarımızla, esnafımızla, engelli hemşehrilerimizle irtibatlarımızı sağlayan masalarımızı kurduk; çalışmaları başladı. Emekli masamızla, Roman masamızla ve diğer gruplarla da çalışmalarımızı yürüteceğiz" diye konuştu. Konak Belediyesi'nin kadınlara, çocuklara ve engellilere yönelik pozitif ayrımcılık taşıyan çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Batur, "En büyük destekçilerimiz ise meclis üyelerimiz, muhtarlarımız ve kent konseyimizdir.Sık sık dile getirdiğimiz "Birlikte Konak" anlayışı bu işte. Bizim avantajımız,kent konseyi başkanımızın aynı zamanda meclis üyemiz olması. Sık sık bir araya geliyoruz. Sivil inisiyatifin aktif olduğu yerde her zaman başarı vardır" dedi.

BAŞKAN BATUR'A TEŞEKKÜR

Üçüncü kez, Ege Kent Konseyleri Birliği Dönem Sözcüsü seçilen Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu da çevre katliamlarına karşı en büyük gücün toplumun kendi örgütlülüğü olduğunu belirterek, bu konuda kent konseylerine düşen görevlerin farkında olduklarını söyledi. Mumcu, Başkan Batur'a konseyin çalışmalarına verdiği desteklerden ötürü teşekkür etti. Toplantının sonunda ise Başkan Batur'la birlikte Ege Kent Konseyleri Birliği'ne üye 41 başkana katılımlarından ötürü plaket verildi.