Başkan Batur'dan çocuklara moral ziyareti

LÖSEV tarafından başlatılan "Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım" kampanyasına, özel olarak hazırlatıp kentin merkezi yerlerine astırdığı afişlerle ve sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarıyla destek veren Başkan Batur, çocuklara moral aşılamak için bu kez Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

"Parklarda oynasınlar, okullarına gitsinler"

Ziyaret sırasında Başkan Batur'a, hastanenin ve Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Vakfı'nın yetkilileri ile Konak Belediyesi Meclisi Sağlık Komisyonu üyeleri de eşlik etti. Çocuklarla konuşarak, onlara çeşitli hediyeler veren Batur, "Çocuklarımızın ilgiye, sevgiye ihtiyaçları var. Bu hastalığın en büyük ilacı da zaten moral... Biz de çocuklarımıza ve ailelerine moral aşılamaya çalıştık. Hepsinin kısa sürede iyileşmesi en büyük umudum. Bir an önce iyileşsinler ve onlar için hazırladığımız parklarda tıpkı yaşıtları gibi oynasınlar, arkadaşlarıyla okullarına gidip kendi gelecekleri için hazırlansınlar istiyoruz" dedi. Başkan Batur, çocukları korumak adına ziyaret sırasında yüzüne maske taktı.