Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başkan Batur'dan personele moral ziyareti

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak Belediyesi Temizlik İşleri, Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüklerini ziyaret ederek şehrin temizliği ve salgın önlemleri için sahada olan çalışma arkadaşlarına moral verdi.

05.04.2020 10:31 | Son Güncelleme: 05.04.2020 10:32
Başkan Batur'dan personele moral ziyareti
Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak Belediyesi Temizlik İşleri, Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüklerini ziyaret ederek şehrin temizliği ve salgın önlemleri için sahada olan çalışma arkadaşlarına moral verdi.

Konak Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında temizlik ve dezenfektasyon çalışmalarını hız kesmeden sürdürürken, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur işçileri atölyelerinde ziyaret etti. Park ve Bahçeler, Temizlik ve Fen İşleri ekipleriyle bir araya gelen Başkan Batur, korona ile mücadelede en ön cephede görev yapan belediye çalışanlarına moral verdi. Görevlerini yaparken kendi sağlıklarına özellikle dikkat etmeleri gerektiğin dikkat çeken Başkan Batur, maske ve eldiven kullanımının önemini hatırlatarak, "Vatandaşa hizmeti elbette aksatmayacağız ama önce kendi sağlığımızı korumamız lazım. Kimsenin tırnağına bile zarar gelsin istemiyorum. Onun için maskenizi, eldiveninizi mutlaka takın. Sağlık kurallarını, bakanlığın açıkladığı kuralları önemseyin ve uygulayın" dedi.

"Siz görev başındaysanız Konak halkı rahat olur"

Temizlik personeli ve sahada çalışan ekiplere büyük görev düştüğünü söyleyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, personele fedakar çalışmaları için teşekkür etti. Zor günleri birlikte aşacaklarını vurgulayan Başkan Batur sözlerini şöyle sürdürdü: "Sizlere büyük görev düşüyor. Sizler çalışıyorsunuz, böylece İzmir halkı rahat ediyor. Özellikle temizlik işleri ve park bahçelerdeki arkadaşlarımızın çalışması önemli. Kenti temiz tutacağız, kenti temiz tutarak bu hastalıkla başa çıkacağız. Şu ana kadar fedakarca çalıştınız, fedakarca hizmet ediyorsunuz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sadece kendi adıma değil Konak'ta yaşayan bütün vatandaşlar adına teşekkür ediyorum. 'Birlikte Konak' demiştik ve de bu başımıza çöken bu felaketi de hep birlikte aşacağız. Sizlere güveniyorum. Biz de belediyede görevimizin başındayız. Bize her zaman ulaşabilirsiniz." - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Konak Belediyesi, Abdül Batur, Konak, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Başkan Batur'dan personele moral ziyareti - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronadan sonra bir tehlike daha! 8 ilimizde süne istilası başladı Haberler
Koronadan sonra bir tehlike daha! 8 ilimizde süne istilası başladı
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı Haberler
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı
Vatandaşın cebini rahatlatacak karar! 93 ilaç geri ödeme listesinde Haberler
Vatandaşın cebini rahatlatacak karar! 93 ilaç geri ödeme listesinde
Bakan Koca: Temas içindekileri izole etmezsek, salgını kontrol edemeyiz Haberler
Bakan Koca: Temas içindekileri izole etmezsek, salgını kontrol edemeyiz
Başbakan, koronavirüs kurallarını ihlal edenlere ’aptal’ dedi Haberler
Başbakan, koronavirüs kurallarını ihlal edenlere "aptal" dedi
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı Haberler
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı
Ortaya atılan korona dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi Haberler
Ortaya atılan korona dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi

Son Dakika Güncel Haberleri

11:46: Şoförlere kabin ve koruyucu başlık - Haber 11:46: Kaş ilçesinde şiddetli rüzgar seralarda zarara neden oldu - Haber 11:45: Bakan Gül'den 'Avukatlar Günü' mesajı - Haber 11:45: AK Parti Osmaneli İlçe Başkanı Güdem, 65 yaş üstü vatandaşları yalnız bırakmıyor - Haber 11:44: Konya "evde kaldı" parklar ve mesire alanları sessizliğe büründü - Haber 10:48: Koronavirüsten sonra bir tehlike daha! 8 ilimizdeki fındık bahçelerinde süne istilası başladı - Haber 10:36: Son Dakika: 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilaç geri ödeme listesine alındı - Haber 10:22: Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, salgını kontrol altına alma şansımız olmaz - Haber 10:15: Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı - Haber 09:49: Yasağa uymayarak yürüyüşe çıkan genç kızın röportajı pahalıya patladı: 3 bin lira ceza - Haberler 09:28: Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, koronavirüs önlemlerine uymayanlara "aptal" dedi - Haber 08:10: Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi - Haber