Başkan Batur'dan yerinde inceleme

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, tüm teknik ekibi ile birlikte kapsamlı bir değerlendirme yapmak için sahaya indi, önümüzdeki günlerde açılışı gerçekleşecek merkezler ile belediyeye tahsis edilen yeni alan ve binalardaki son durumu değerlendirdi.

Belediyenin teknik ekibinin tam kadro hazır bulunduğu inceleme gezisinde Batur, tüm çalışmaların en kısa zamanda hayata geçmesini istedi. Mimar kimliğiyle şehre yeni bir bakış getiren ve ilçedeki tarihi binaları da vatandaşın hizmetine almak adına girişimlerde bulunan Başkan Batur, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'ndan tahsis edilen Kemer İstasyonu ve futbol sahası ile Tarım ve Orman Bakanlığından talep edilen Aydın Erten Rekreasyon Alanı'nda incelemelerde bulundu. Öte yandan inşaatları tamamlanmak üzere olan Toros Kapalı Pazaryeri, Engelsiz Yaşam Köyü, Gültepe Spor Tesisi ve Roman Kültür Evi de alan gezisinde ziyaret edildi.

Ay sonundan itibaren peş peşe açılışları gerçekleşecek merkezlerin son durumları hakkında bilgi alan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, çalışmaları yerinde kontrol etti. Aydın Erten Rekreasyon Alanı, Kemer İstasyonuincelemelerinde ise bina ve alanların en uygun ve verimli bir şekilde değerlendireleceği projelerin hazırlanması talimatını verdi. Başkan Batur, inceleme gezisinde bölge sakinleriyle görüşerek vatandaştan da görüş aldı.