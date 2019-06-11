Başkan Batur, İmamoğu'na destek için İstanbul'da

"İZMİR'İN KALBİ SİZİNLE"

Ekrem İmamoğlu'yla bir araya gelen Başkan Batur, İzmir'in, İzmir'in kalbi Konak'ın tüm desteğini yanında getirdiğini ifade etti. Batur, "Sayın Ekrem İmamoğlu, büyük bir haksızlık yaşamaktadır. Biz de kendisine desteğimizi sunmak için İstanbul'dayız. İzmir, İzmir'in kalbi olan Konak, Sayın İmamoğlu'nun yanındadır. Bu seçim sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin seçimidir. 23 Haziran'da hak, hukuk ve adalet test edilecek. Biz de hakkın yerini bulması için İstanbul'da çalışacağız. Her şey çok güzel olacak. Halkın oylarıyla göreve getirildiği halde mazbatası elinden alınan Sayın Ekrem İmamoğlu hakkını söke söke alacaktır" diye konuştu.

"HAKLIYA HAKKINI VERİN"

Başkan Batur, İmamoğlu'yla görüşmesinin ardından, partisinin görevlendirdiği Bağcılar bölgesinde alan çalışmalarına katıldı. CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, CHP Bağcılar İlçe Başkanı Murat Sönmez, ile birlikte ilçeyi gezerek vatandaşlarla bir araya gelen Batur, Ekrem İmamoğlu için oy isteyerek, "Ülkenizin geleceği için sandığa gidin ve haklıya hakkını verin" dedi.

Kaynak: Bültenler