Başkan Batur; İzmirlinin Ve İzmir'in Geleceğini Şekillendireceğiz

ODALARIMIZIN DÜŞÜNCELERİ ÇOK ÖNEMLİ

İlk ziyaretine, İzmir Makine Mühendisleri Odası ziyareti başlayan Narlıdere Belediye Başkanı ve CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Abdül Batur, İzmir Makine Mühendisleri Odasında Şube Başkanı Yüksel Yaşartekin ve yönetimi ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, büyüyen ve gelişen İzmir'in, daha kapsamlı, İzmirlinin, İzmir'in geleceğini şekillendirecek projelerin yanında,günlük hayatını da kolaylaştıracak projelere acilen ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Başkan Batur, "Biz hazırladığımız projelerimiz ile İzmirlinin ve İzmir'in geleceğini şekillendireceğiz. Bunu gerçekleştirirken, meslek odaları ve meslek birliklerimizin fikirlerini almak ve İzmir için düşündüğümüz çalışmalar ile ilgili düşüncelerini duymak çok önemli. Odalarımızın düşünceleri ve önerileri ile daha sağlıklı işler çıkartacağımıza inanıyorum.İzmir Makine Mühendisleri Odasında Şube Başkanı Yüksel Yaşartekin ve yönetimine, bizi ağırladıkları, düşüncelerini bizimle paylaştıkları için teşekkür ederim' dedi.

BAŞARILAR DİLİYORUM

İzmir Makine Mühendisleri Odasında Şube Başkanı Yüksel Yaşartekin 'Odalar ile yapılacak çalışmaları paylaşmak ve ortak bir karar ile hareket etmek, daha sağlıklı işler ortaya çıkartacaktır. Bu İzmir'in geleceğiiçin çok önemli. Nazik ziyaretlerinden dolayı Başkan Batur'a teşekkür ediyor, çıktığı İzmir Büyüksehir Belediye Başkanlığı yolunda başarılar diliyorum" dedi.

ÇALIŞMALARIMA VE PROJELERİME GÜVENİYORUM

Narlıdere Belediye Başkanı ve CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Abdül Batur'un ikinci durağı İzmir Elektrik Mühendisleri Odası oldu. İzmir Elektrik Mühendisleri Odasında Şube Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu ile bir görüşme gerçekleştiren Başkan Batur,

'Bizim için odaların görüşleri ve düşünceleri çok önemli. Eğer hizmet bayrağı bana verilirse aynı anlayış ve uyumu sizlerle sürdürmekten büyük mutluluk duyacağım. Ben İzmir'i seviyorum, çalışmalarıma ve projelerime güveniyorum. İzmir'i daha üst noktalara taşımak için göreve başlamaya hazırım. İzmir Elektrik Mühendisleri Odasında Şube Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu'ya misafirperverliklerinden ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığı sürecimizdeki başarı dileklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

YOLU AÇIK OLSUN

İzmir Elektrik Mühendisleri Odasında Şube Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu "Narlıdere Belediye Başkanı sayın Abdül Batur'un ziyaretinden dolayı çok teşekkür ederiz. Odalarla ve derneklerle birlikte işbirliği içinde bir anlayışla hareket düşüncesi bizi memnun eder. Kendisinin İzmir Büyüksehir Belediye Başkanlığı yolunda yürekten başarılar diliyoruz.Yolu açıkolsun" dedi.