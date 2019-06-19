Başkan Batur, sahaya indi

31 Mart seçimlerinde rekor oy alarak Konak Belediye Başkanı seçilen Mimar Abdül Batur, yürütülen projeleri yerinde incelemeye başladı. Sık sık sahaya çıkacağını ve çalışmaları kontrol edeceğini belirten Başkan Batur, "Söz verdiğim gibi adım adım Konak'ın her yerinde olacağım. Tüm çalışmaları yerinde inceleyecek ve hemşehrilerimizin sorunlarını dinleyeceğim. Makam odasında oturan değil, şehrinde yürüyen, hemşehrileriyle hayatı paylaşan bir belediye başkanı olacağım. Tüm projelerimizde gerekli revizeler yapılacak, inşaatlarımız hızlanacak" diye konuştu.



Seçimlerin ardından hızla göreve başlayan, yürütülen tüm projeleri mercek altına alan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, düzenli olarak sürdüreceği saha çalışmalarını dün başlattı. Gültepe Spor Kompleksi ile Toros Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri inşaatlarını inceleyen Başkan Batur, ilk saha çalışmasında İkiz Evler restorasyonu ve Göztepe'de Kilise Sokağı olarak bilinen 81 No'lu sokakta yapılan asfaltlama çalışmalarını da kontrol etti.



Belediye Başkan Yardımcısı Ulvi Dülger, Fen İşleri ve Kentsel Tasarım müdürlükleri ekiplerinin eşlik ettiği saha çalışmasında ilgili proje sorumluları ve mimarlardan bilgi alan Başkan Batur, Gültepe Spor Kompleksi ile Toros Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri projeleri üzerinde revizeler yaptı. Batur, öncelikli olarak Gültepe Spor Kompleksi'nde seyirci, Toros Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri'nde ise otopark kapasitelerinin artırılmasını istedi.



Saha çalışmalarının düzenli olarak sürdüreceğini, yürütülen çalışmaları sık sık kontrol edeceğini belirten Başkan Batur, "Konaklı hemşehrilerimiz bizden hizmet bekliyor. Biz de tüm birimlerimizle birlikte bu hizmeti sunmaya, şehrimizde daha yaşanılır bir hayat kurmaya çalışıyoruz. Görevi teslim aldığım günden bugüne tüm çalışma arkadaşlarımdan istediğim tek bir şey var; Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Seçim zamanı nasıl adım adım Konak'ı yürüyerek dolaşarak sözler verdiysek şimdi de bu sözleri hayata geçirme zamanı. Mahallelerimizde toplantılar düzenleyeceğiz. Muhtarlarımızla hemşehrilerimizle bir araya gelerek sorunlara çözüm üreteceğiz Daha önce de dile getirmiştim, bir kez daha altını çizmek istiyorum: Biz Konak'a çalışmaya geldik. Ben de makam odasında oturan değil, şehrinde yürüyen, hemşehrileriyle hayatı paylaşan bir belediye başkanı olacağım. Tüm projelerimizde gerekli revizeler yapılacak, inşaatlarımız hızlanacak ve hemşehrilerim Konak'ta her noktada bu hizmetin oluşturduğu farklılık hissedecek. Biz Narlıdere'yi nasıl kalkındırdıysak, Konak'ı da öyle kalkındıracağız" diye konuştu.



Gültepe'de hayat canlanacak



Başkan Batur'un incelediği Gültepe Spor Kompleksi, Gültepe Toros Mezarlığı'nın hemen karşısında bulunan ve Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından 2016 yılı şubat ayında Konak Belediyesi'ne tahsis edilen, yaklaşık 5 bin metrekarelik alan üzerine kuruluyor. Komplekste basketbol ve voleybol gibi salon sporlarının yapılacağı spor salonu ile bir futbol sahası yer alıyor. Konak'taki amatör spor kulüplerinin yanı sıra bölge halkının da ücretsiz yararlanacağı tesiste; fitness, aerobik, dans, yoga gibi bireysel ve grup sporlarına olanak sağlayan birden çok salon, bir kafeterya ve kapalı otopark yer alacak. Kompleks, bölgede sosyal hayatı canlandıracak bir merkez olacak.



Toros'a çok yönlü tesis



Toros Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri ise çok yönlü kullanılacak bir hizmet binası olarak inşa ediliyor. 9 bin 72 metrekare alana kurulan tesisin altında iki katlı otopark, üstünde ise pazar yeri, semt merkezi, düğün ve nikah salonu olacak. Semt merkezinde bölge halkına yönelik olarak, meslek ve hobi kursları düzenlenecek.



Halil Rıfat Paşa Caddesi üzerinde, yıkılmaya yüz tutan İkiz Evler de aslına uygun restore edilerek, kent yaşamına kazandırılıyor. Yapının, sosyal ve kültürel tesise dönüştürülmesi planlanıyor. - İZMİR

Kaynak: İHA