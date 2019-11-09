Başkan Batur'un Selanik programı başladı

Başkan Batur, Selanik ziyaretinin en önemli günü olan 10 Kasım'da, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evde düzenlenecek olan anma programına katılacak.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un Yunanistan ziyaret programı başladı. 8 Kasım'da sabah erken saatlerde yola çıkarak, Konak Belediyesi meclis üyeleriyle Selanik'e giden Başkan Batur'un ilk durağı, kentte 8-10 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 35. Philoxenia Uluslararası Turizm Fuarı oldu. Heyet, fuarda İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından kurulan stantta Konak Belediyesi'ni temsilen yer aldı. Başkan Batur ve meclis üyeleri daha sonra, Selanik Başkonsolosu Efe Ceylan'ı makamında ziyaret etti.

İZMİR-SELANİK KÖPRÜSÜ GÜÇLENECEK

Selanik ziyaretinin en önemli anının, 10 Kasım'da Atatürk'ün doğduğu evde olmak şeklinde açıklayan Başkan Batur, iki yaka arasındaki karşılıklı ilişkilerin güçlendirilmesi, hem ticaret hem de turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için gerekli bir dizi görüşmenin yapılacağını da kaydetti. Selanik ve İzmir arasındaki feribot seferlerinin başlatılmasının gündemde olduğunu, ilgili firma temsilcilerini daha önce Konak Belediyesi'nde ağırladığını hatırlatan Başkan Batur, direkt uçak seferlerinin yapılabileceğine işaret etti. Batur, "İzmir-Selanik hattının yeniden kurulmasını çok önemli buluyorum. Selanik'i merak edenler, mübadele dolayısıyla bir bağı burada olanlar, İzmir'den gelip burayı ziyaret etmek istiyor. Ayrıca burada yaşayanlar için de İzmir önemli bir kent. İzmir-Selanik köprüsünün hem deniz hem hava yoluyla kurulmasının iki yakaya da kazanımları büyük olacaktır" dedi. Batur her iki kentin fiziksel açıdan birbirine çok benzediğini de dikkat çekerek, "Selanik küçük bir İzmir'dir. Kordon'la müthiş bir benzerlik taşır" diye konuştu.

"BÜYÜK BİR POTANSİYEL VAR"

Başkonsolos Efe Ceylan ise "Sizleri burada ağırlamak bizim için büyük şeref. İlk kez başkonsolos olarak atandım ve bir ay önce burada göreve başladım. 10 Kasım'daki törenimiz bizim için çok önemli. Tüm hazırlıklarımızı yaptık" dedi. İstanbul, İzmir ve Selanik arasındaki ilişkilerin Ege'de kültür bütünlüğü oluşturduğunu ifade eden Başkonsolos Ceylan, "Selanik, İzmir'in havasını gerçekten yansıtıyor" dedi. Ceylan, Ege'nin iki yakasında birbirine benzer kültürlere, ciddi potansiyele sahip şehirlerin birbirine daha kolay ulaşmasının önemli olduğunu da kaydetti. Başkonsolos Ceylan, "Büyük bir potansiyel var. Burada birçok insan Türkçe konuşuyor. Türkçe konuşanlar aynı zamanda Rusça da Gürcüce de konuşuyor. Kafkasya'dan Selanik'e bir köprü var. Bizim esas vazifemiz insanların geleceğe doğru bakmasını sağlamak" diye konuştu.

Heyet ziyaretin ardından Başkonsolos Ceylan'la birlikte Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evi ziyaret etti.

Başkan Batur ile meclis üyeleri 10 Kasım'da da Atatürk'ün müze haline getirilen evinde olacak ve düzenlenecek törene katılacak. Heyet kardeş belediye Drama'da da temaslarda bulunacak.