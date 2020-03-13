: Başkan Baydilli mobilya ve evlilik fuarını ziyaret etti
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçede açılan mobilya ve evlik fuarını ziyaret ederek tüm stantları gezdi.
13.03.2020 11:51 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:51
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçede açılan mobilya ve evlik fuarını ziyaret ederek tüm stantları gezdi.
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçedeki fuar merkezinde açılan mobilya ve evlilik fuarında stantları tek tek gezerek fuar için farklı şehirlerden gelen işletmecilere hayırlı kazançlar diledi. Şehirler için fuarların önemli olduğunu ifade eden Baydilli, "Şanlıurfa çok hızlı bir şekilde büyüyen ve ticari anlamda gelişen bir ildir. Bu anlamda fuarlar çok önemli bir yere sahiptir. Burada bütün ürünler karşılaştırılarak en iyi ürünü en ekonomik şekilde alınmasını sağlıyor. Buda ticareti geliştirmek için çok önemli bir unsurdur. Şanlıurfa en genç nüfusa sahip olmasından ve evlenme potansiyelinin fazla olduğu bir il olmasından dolayı mobilya ve evlilik fuarının Şanlıurfa için ayrı bir önemi vardır. Bu fuarda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kulandı.
Baydilli fuar ziyaretinde vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı da çektirirken ziyarete gelen vatandaşlarla birebir sohbet etti. - ŞANLIURFA
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçedeki fuar merkezinde açılan mobilya ve evlilik fuarında stantları tek tek gezerek fuar için farklı şehirlerden gelen işletmecilere hayırlı kazançlar diledi. Şehirler için fuarların önemli olduğunu ifade eden Baydilli, "Şanlıurfa çok hızlı bir şekilde büyüyen ve ticari anlamda gelişen bir ildir. Bu anlamda fuarlar çok önemli bir yere sahiptir. Burada bütün ürünler karşılaştırılarak en iyi ürünü en ekonomik şekilde alınmasını sağlıyor. Buda ticareti geliştirmek için çok önemli bir unsurdur. Şanlıurfa en genç nüfusa sahip olmasından ve evlenme potansiyelinin fazla olduğu bir il olmasından dolayı mobilya ve evlilik fuarının Şanlıurfa için ayrı bir önemi vardır. Bu fuarda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kulandı.
Baydilli fuar ziyaretinde vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı da çektirirken ziyarete gelen vatandaşlarla birebir sohbet etti. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
Etiketler : Metin Baydilli, Şanlıurfa, Karaköprü, Güncel
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