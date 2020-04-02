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Başkan Baydilli sel bölgesini ziyaret etti

Başkan Baydilli sel bölgesini ziyaret etti Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, önceki gün selin vurduğu mahallelerde inceleme yaptı.

02.04.2020 15:15 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:18
Başkan Baydilli sel bölgesini ziyaret etti
ŞANLIURFA - Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, önceki gün selin vurduğu mahallelerde inceleme yaptı.
Şanlıurfa 'da önceki gün etkili olan şiddetli yağmur ve dolunun ardından bazı mahallerde sel meydana gelmişti. Suların çekilmesinin ardından mahallerde selin izlerini silmek için çalışma başlatılırken, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Belediye Başkan Yardımcısı ile birlikte selin vurduğu mahallerde inceleme yaptı. Mahalleliye geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Baydilli, can kaybının olmamasının önemli olduğunu belirtti.
Sel mağduru mahallelerde ihtiyaç duyulan makine ve ekipman için ilgili birimleri arayarak, bölgeye yönlendiren Baydilli, sel sonrası zarar gören yollarda en kısa sürede çalışma yapılacağını söyledi. Başkan Baydilli sel bölgesini ziyaret etti

Kaynak: İHA

Etiketler: Metin Baydilli, Şanlıurfa, Karaköprü, Yerel

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Başkan Baydilli sel bölgesini ziyaret etti
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