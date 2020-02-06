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Başkan Bayındır mimarlarla buluştu

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, ilçedeki mimarlarla düzenlediği istişare toplantısında bir araya geldi.

06.02.2020 12:54 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:54Başkan Bayındır mimarlarla buluştu
Belediye Başkanı Adil Bayındır, ilçedeki mimarlarla düzenlediği istişare toplantısında bir araya geldi.
Beyşehir Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda Beyşehir'in turizm alanları, Karaburun plajı projesi, adliye binasına yapılacak ofisler, huzurevi, kreş, engelliler için yapılması planlanan sosyal tesisler konuları ele alındı.
Başkan Bayındır, toplantıda yaptığı konuşmada, Beyşehir'in şehir planlamasını Beyşehirli mimarların yapması gerektiğini ifade ederek, "Bu şehri bu şehrin mimarları şekillendirsin. Bu memleketin derdini bu toprağın çocuğu anlar. Bizlerin bu şehrin insanına hizmet borcu var, bu şehir hepimizin." dedi.

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Kaynak: AA

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