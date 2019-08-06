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Başkan Bekler'den kurban bağışı çağrısı

Tokat'ın Turhal ilçe Belediye Başkanı İlker Bekler, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle hayırsever vatandaşlara kurban bağışı çağrısında bulundu.

06.08.2019 11:47 Başkan Bekler'den kurban bağışı çağrısı
Tokat'ın Turhal ilçe Belediye Başkanı İlker Bekler, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle hayırsever vatandaşlara kurban bağışı çağrısında bulundu.

Turhal ilçesinde hayırseverlerin katkılarıyla önemli bir sosyal yardım merkezi haline dönüşen aşevi ihtiyaç sahiplerine destek veriyor. Turhal Belediyesi aşevi her sene olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da duyarlı ve hayırsever vatandaşlardan kurban bağışlarını bekliyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, hayırsever vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Sizin sevginizle pişecek sıcak yemekler sayesinde bir çok ailenin karınları doysun ve yüzleri gülsün. İnsanlar birbirlerine yardımdan el çektikleri gün insanlık yok olur ve karşılıklı dayanışma olmazsa toplumlar var olmaz. Günde 700'e yakın kişinin her gün üç öğün sıcak yemekle buluşturulduğu, faydalandığı ve sadece bağışlarınız ve belediyemiz katkıları ile yürüyen aşevimize bağışlarınızı bekliyoruz. Değerli Hemşehrilerim siz de bir iyilik yapın ve aşevimizde sizlerin bağışı ile çıkan yemeklerle karnını doyurabilen yüzlerce insan için ufak da olsa bir bağış yapın. Yapacağınız bağışları; nakdi yardım, kurban paylarınız ve canlı hayvan olarak aşevimize verebilirsiniz şimdiden Rabbim bağışlarınızı kabul etsin" diye konuştu. - TOKAT

Kurban Bayramı, İlker Bekler, Turhal, Güncel

Kaynak: İHA

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