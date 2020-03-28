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Başkan, belediye hoparlöründen halka seslendi: Evlerimizden çıkmayalım

AFYONKARAHİSAR Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Zeybek, belediye hoparlöründen vatandaşlara, evde kalmaları çağrısında bulunarak, "Alınan tedbirlere harfiyen uyalım. Zorunlu olmadıkça evlerimizden çıkmayalım" dedi.

28.03.2020 10:59 | Son Güncelleme: 28.03.2020 10:59
Başkan, belediye hoparlöründen halka seslendi: Evlerimizden çıkmayalım

AFYONKARAHİSAR Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Zeybek, belediye hoparlöründen vatandaşlara, evde kalmaları çağrısında bulunarak, "Alınan tedbirlere harfiyen uyalım. Zorunlu olmadıkça evlerimizden çıkmayalım" dedi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara, 'evde kal' çağrısı yaptı. Belediye hoparlöründen vatandaşlara seslenen Başkan Zeybek, yapılan uyarılara dikkat edilmesini ve zorunlu olmadıkça evden çıkılmamasını istedi.Başkan Zeybek, "Bu sıkıntılı günleri hep birlikte atlatacağız. Bizim inancımız odur ki tedbir bizden, takdir Allah'tandır. Lütfen devletimize yardımcı olalım. Alınan tedbirlere harfiyen uyalım. Zorunlu olmadıkça evlerimizden çıkmayalım. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerine olsun" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Mehmet Zeybek, AK Parti, Afyon, Güncel

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