Haberler » Güncel » Başkan Berge: 'Ahilik, olgun kişilik gerektirir' - Haber

Başkan Berge: "Ahilik, olgun kişilik gerektirir"

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, ahiliğin olgun kişilik gerektirdiğini söyleyerek, "Ahinin eli, kapısı, sofrası açık olmalı; gözü, beli ve dili kapalı olmalı" dedi.

13.11.2019 09:28 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:33Başkan Berge:
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, ahiliğin olgun kişilik gerektirdiğini söyleyerek, "Ahinin eli, kapısı, sofrası açık olmalı; gözü, beli ve dili kapalı olmalı" dedi.

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, Van Demirciler Tornacılar ve Tamirciler Odası Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı. Sanayi esnafının sorunlarının masaya yatırıldığı toplantıda konuşan VANESOB Başkanı Berge, özellikle Ahi Evran geleneğine dikkat çekti. Ahi Evran'ın, "Hak ile sabır dileyip, bize gelen bizdendir, akıl ve ahlak ile çalışıp, bizi geçen bizdendir' sözünü hatırlatan Berge, "Ahi'nin eli, kapısı, sofrası açık olmalı, gözü, beli ve dili kapalı olmalıdır. Sanat, ticaret ve meslek olgun kişilik gerektir. Ahilik, güzel iş ahlakının ve doğruluğun iç içe girmiş bir alaşımıdır" dedi.

"Sanayi esnafına destek olunmalıdır"

VANESOB Başkanı Berge, sanayinin bir kentin en önemli ekonomik can damarlarından biri olduğunu belirterek, "Binlerce kişinin istihdam edildiği sanayi sitemiz ihmal edilmemelidir. Özellikle resmi kurumlar, Van'da yapılabilecek işleri il dışına göndermemelidir. Bu son derece önemli bir noktadır. Sanayi esnafımızın titiz bir ustalıkla yapabileceği işlerin çevre illere götürülmesi üzücüdür. Bu kapsamda başta resmi kurumlarımız olmak üzere özel sektör de gereken hassasiyeti göstermelidir. Sanayi esnafımıza destek olunmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Faizsiz kredi desteği sağlanmalıdır"

"Çarkların dönmesi için tüm esnaf ve sanatkarlarımıza KOSGEB üzerinden faizsiz kredi desteği verilmelidir" diyen VANESOB Başkanı Berge, "Hükümetimiz esnaf ve sanatkarlarımız için önemli adımlar atmaktadır. Kooperatiflerimiz ve Halkbank aracılığıyla esnafa kredi sağlanıyor, fakat biz KOSGEB üzerinden faizsiz kredi desteğinin de sunulmasını istiyoruz. Can suyu kredisi mahiyetinde olacak KOSGEB kredisi, esnafımızın rahat bir nefes almasını sağlayacaktır" diye konuştu.

"Kayıt dışı esnaf sorunu çözülmelidir"

Van Demirciler Tornacılar ve Tamirciler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Akalın ise, her daim sanayi esnafının yanında olduklarını söyledi. Sorunların çözümü için Başkan Berge ile beraber emek verdiklerini söyleyen Akalın, "Sanayi esnafımız zor durumdadır. Özellikle kayıt dışı esnaf, kayıtlı esnafımıza büyük bir zarar vermektedir. Kayıtlı esnafımız vergi, SGK, kira gibi yüklerin altında ezilirken, korsan esnaf hiçbir yükümlülüğü taşımamaktadır. Yetkililerin bu konuda harekete geçmelerini istiyoruz" şeklinde konuştu. - VAN

Van, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:20 Motosikletli genç ve arkadaşı araca çarparak takla attı
10:20 9 yaşındaki kızın sırt çantasından bonzai çıktı
10:20 Hayrabolu'da yanan traktör kullanılamaz hale geldi
10:19 Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın konuşması halkı sokağa döktü
10:19 Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği
09:48 Çalışan annelere aylık 1.300 liralık destek için başvurular bugün başlıyor
09:46 Terör örgütü PKK'ya yönelik Kıran-6 Operasyonu, 2 bin 360 personelin katılımıyla başladı
09:39 Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'lıları sınır dışı etmesi, Avrupa ülkelerinde panik yarattı
09:30 Tren, hemzemin geçitte otomobile çarptı: 3 yaralı
09:21 12 barodan ortak Metin Feyzioğlu açıklaması: Ya genel kurula git ya da istifa et
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
20:37 Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12:25 "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
13.11.2019 10:21:48