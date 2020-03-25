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Başkan Berge'den Bakan Albayrak'a teşekkür

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, esnafa destek paketleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a teşekkür etti.

25.03.2020 08:11 | Son Güncelleme: 25.03.2020 08:11
Başkan Berge'den Bakan Albayrak'a teşekkür
Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, esnafa destek paketleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a teşekkür etti.

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, korona virüsün ekonomiye getirdiği olumsuzlukların desteklerle azaltılabileceğini söyledi. Berge, esnaf ve sanatkarın yıllardır beklediği müjdeli haberlerin geldiğini belirtti. Resmi borçların ertelenmesi, resmi kurumların kiracısı olan esnaftın kirasını ertelemesi ve resmi kurumların kiracısı olan ve iş yeri kapatılan esnaftan kira alınmaması gibi önlemlerin alındığını hatırlatan Berge; sicil affı, esnafa 50 bin TL destek ve çek düzenlemesinin son derece önemli adımlar olduğunu söyledi. VANESOB Başkanı Berge, "TBMM'nin bu zor günlerde vatandaşlarımızı ve esnafımızı memnun eden tedbirler alması sevindiricidir. Düzenlemelere öncülük eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve esnafımıza 25 bin lira nakit kredi ve 25 bin lira ticari kart desteği ekonomik paketini açıklayan Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a teşekkür ediyoruz. Karşılıksız çek nedeniyle verilen hapis cezalarının ekonomik sorunlar nedeniyle ertelenmesi ve sicil affı olumlu bir gelişmedir. Yeni düzenlemeler ile kara listede olan ve korona virüs salgını nedeniyle adeta can çekişen esnaf ve sanatkarımız rahat bir nefes alacaktır" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Van, Ekonomi

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