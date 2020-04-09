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Başkan Berge: "Huzurumuzun teminatısınız"

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, "Ülkemizin huzurunun teminatı olan polislerimize minnettarız" dedi.

09.04.2020 13:27 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:27
Başkan Berge:
Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, "Ülkemizin huzurunun teminatı olan polislerimize minnettarız" dedi.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıldönümü nedeniyle açıklama yapan Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, milletin güvenliği için dur durak bilmeden çalışan polislere teşekkür etti. Berge, "Ülkemizin huzurunun teminatı olan polislerimize minnettarız. İyi ki varsınız. Milletimizin huzuru ve güvenliği için çalışan emniyet teşkilatımız tam 175 yıldır bizlerin hizmetindedir. İnsan hayatının temel değeri olan yaşam hakkımızı koruyan polislerimiz, ülkemizin geleceğine önemli bir ışık tutmaktadırlar. Kanundan aldıkları güç ile bizleri koruyan emniyet teşkilatımızı kutluyoruz. Polis teşkilatımız kurulduğu 10 Nisan 1845'den buyana ülkemizde düzenin bozulmaması için gece gündüz demeden fedakarca görevini yapmaktadır. Bunun farkında olan bizler de her zaman devletimizin ve polisimizin yanındayız. Özellikle korona virüsünün ülkemizi tehdit ettiği şu günlerde bizlerin sağlığı için kendi sağlıklarını hiçe sayıp, sokaklarda ve caddelerde huzuru sağlayan bir polis teşkilatımız var. Milletimizin gönlünde taht kuran polis teşkilatımıza başarılar diliyoruz. Şehit polislerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Vatandaşlarımızın can güvenliği için kendi canlarını vermekten sakınmayan kahraman polislerimiz iyi ki varsınız" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, Van, Güncel
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