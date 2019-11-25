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Başkan Berge: "Van'da 15 binden fazla kayıt dışı esnaf var"

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, Van'da 15 binden fazla kayıt dışı esnaf olduğunu söyledi.

25.11.2019 10:22 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:27Başkan Berge:
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, Van'da 15 binden fazla kayıt dışı esnaf olduğunu söyledi.

Yılda bir yapılan 'Başkanlar Kurulu' toplantısı, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge başkanlığında gerçekleştirildi. VANESOB'ta yapılan toplantıya Van merkez ve ilçelerdeki oda başkanları katıldı. Van esnaf ve sanatkarlarının sorunlarını dile getirmeye devam edeceklerini söyleyen VANESOB Başkanı Berge, özellikle kayıt dışı esnaf konusuna dikkat çekti. Kayıt dışı ekonominin hem Van'da hem de genelinde yüksek rakamlara denk geldiğini belirten Berge, "Hükümetimizden bu konuda adım atmasını bekliyoruz. Sadece Van'da 15 binden fazla kayıt dışı esnaf var. Kayıt dışı esnafın kayıt altına alınması hem şehrimizin hem de ülkemizin yararınadır" dedi.

Kayıt dışı esnaf konusunda belediyeler başta olmak üzere ilgili kurumlarla sürekli diyalog içerisinde olduklarını anlatan Başkan Berge, "Oda başkanlarımızla birlikte tüm resmi kurumlara ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Kayıt dışı esnaf konusunda hem belediyelerimize hem de vergi dairesine önemli görevler düşüyor" şeklinde konuştu.

"Faizsiz kredi ekonomiyi canlandırır"

Van esnaf ve sanatkarının bir can suyu kredisine ihtiyacı olduğunu hatırlatan Berge, "KOSGEB üzerinden esnafımıza sağlanacak 50 bin TL'lik faizsiz kredi, ekonomiye önemli bir canlılık getirecektir. Bir yıl sonra geri ödemeli ve 4 yıl süreli kredi, esnafımızı rahatlatacaktır. Borçlarını ödeyen esnafımız, işlerini büyütme imkanına kavuşacaktır. Bu da hem ülkemizde hem de Van'da bir nebze olsun ekonomik dengeleri sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Oda başkanlarının da, sorunlarını VANESOB Başkanı Berge'ye iletmesinin ardından toplantı sona erdi. - VAN

Türkiye, Van, Ekonomi

Kaynak: İHA

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