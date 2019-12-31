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Başkan Berna Gözbaşı, Kayserispor'un transferdeki politikasını açıkladı Açıklaması

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, transferde titiz davranacaklarını, boşa harcayacakları paralarının olmadığını ifade etti.

31.12.2019 20:56 | Son Güncelleme: 31.12.2019 20:56 Başkan Berna Gözbaşı, Kayserispor'un transferdeki politikasını açıkladı Açıklaması
Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, transferde titiz davranacaklarını, boşa harcayacakları paralarının olmadığını ifade etti.
Gözbaşı, yaptığı yazılı açıklamada, 2019'un Kayserispor açısından zor bir yıl olduğunu, göreve başladıkları günden itibaren takımı en iyi noktaya taşımak için çalıştıklarını belirtti.
Bu çalışmaların neticesinde tecrübeli teknik direktör Robert Prosinecki'yi göreve getirdiklerini vurgulayan Gözbaşı, şunları kaydetti:
"Hem sayısal hem de yeterlilik anlamında eksik olan kadromuzu güçlendirmek için transfer görüşmelerimize de başladık. Ancak Kayserispor'a gönül veren taraftarlarımız şunu iyi bilsin ki, transfer yapmak için transfer yapmayacağız. Bu formanın ne kadar kutsal olduğunun her zaman bilinci içerisindeyiz. Kaliteleriyle takımımızı başarıya taşıyabilecek, bu formayı onurla taşıyacak futbolcuları transfer edeceğiz. Kaldı ki şu an itibarıyla boşa harcayacağımız bir lira bile yok. Halihazırda da maddi konularda ciddi sıkıntılar yaşadığımızı belirtmek istiyor, taraftarlarımızdan bu durumu göz önünde bulundurarak takıma her zamankinden daha fazla sahip çıkmalarını önemle rica ediyorum."
Kayserispor'un bir kurtuluş mücadelesi verdiğini ifade eden Gözbaşı, yeniden daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacaklarını kaydetti.
Gözbaşı, yeni yılda şeffaflıktan ödün vermeden yeni gelir kalemleri, sponsorluklar oluşturarak takımı yukarıya taşıyacaklarını belirtti.

Robert Prosinecki, Kayserispor, Spor

Kaynak: AA

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