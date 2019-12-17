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Başkan Besim Dutlulu, esnafın sorunlarını dinledi

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Nuri Giyik Sanayi sitesi esnafını ziyaret ederek taleplerini dinledi ve hayırlı işler diledi.

17.12.2019 10:27 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:33Başkan Besim Dutlulu, esnafın sorunlarını dinledi
Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Nuri Giyik Sanayi sitesi esnafını ziyaret ederek taleplerini dinledi ve hayırlı işler diledi.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Nuri Giyik Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti. İş yerlerini tek tek dolaşarak hayırlı, bereketli ve bol kazanç temennisinde bulunan Başkan Besim Dutlulu, sanayi esnaflarıyla görüşerek onların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Esnafın sıcak ilgisi ile karşılanan Başkan Dutlulu, "Sanayi esnafımızı çok önemsiyoruz. Her zaman halkımız ile iç içe olmaya devam edeceğiz. Sanayi esnafımız ile bir araya gelerek sohbet ettik ve hayırlı işler diledik. Görüşlerine büyük önem verdiğimiz sanayi esnafımızın her zaman yanındayız. Karşılıklı diyaloğumuzu daha da güçlendirecek, onları sürekli ziyaret etmeye devam edeceğiz." dedi.

Esnaflara belediye çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Besim Dutlulu, samimi sohbetlerin yapıldığı ziyarette esnafların kendisine yönelttiği soruları da yanıtladı.

Nuri Giyik Sanayi Sitesi esnafı, Başkan Dutlulu'ya ziyareti dolayısıyla duydukları memnuniyeti dile getirerek, sürekli halkın arasında olan ve esnafın sorunlarına karşı duyarlı bir belediye başkanı olduğu için teşekkürlerini iletti. - MANİSA

Besim Dutlulu, Akhisar, Güncel

Kaynak: İHA

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