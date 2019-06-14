Başkan Beyazgül TBB Başkan Vekilliğine seçildi

Türkiye
Belediyeler Birliği 2019 Yılı Meclis Toplantısı'nda Birlik Başkan Vekilliğine Şanlıurfa
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül
seçildi.
Türkiye'deki bütün belediyelerin tek çatı altında buluştuğu Türkiye Belediyeler Birliği'nin 2019 Yılı Meclis Toplantısı bugün Başkent Ankara
'da yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
'un katılım gösterdiği toplantıya çok sayıda belediye başkanı ve meclis üyesi katılım gösterdi. Toplantı kapsamında Birlik Başkanı Fatma Şahin
tekrardan birlik başkanlığına, Başkan Vekilliğine ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin
Beyazgül seçildi.
Yapılan oylama neticesinde encümen üyeleri ise şu isimlerden oluştu, Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
, Manisa
Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün
, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Memduh Büyükkkılıç, Trabzon
Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu
, Ağrı
Belediye Başkanı Savcı Sayan
, Yozgat
Belediye Başkanı Celal Köse
, Şırnak
Belediye Başkanı Mehmet Yarka
, Yenimahalle
Belediye Başkanı Fethi Yaşar
, Mamak
Belediye Başkanı Murat Köse
, Kepez
Belediye Başkanı Hakan Tütüncü
, Odunpazarı
Belediye Başkanı Kazım Kurt
, Konak
Belediye Başkanı Abdül Batur
, Büyükçekmece
Belediye Başkanı Hasan Akgün
, Silivri
Belediye Başkanı Volkan Yılmaz. - ŞANLIURFA