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Başkan Beyoğlu aşure ikramına katıldı

Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından öğle namazı sonrasında Ulu Cami'de Muharrem ayı nedeniyle vatandaşlara aşure ikram edildi.

09.09.2019 15:03 Başkan Beyoğlu aşure ikramına katıldı
Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından öğle namazı sonrasında Ulu Cami'de Muharrem ayı nedeniyle vatandaşlara aşure ikram edildi.

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti milletvekilleri Ebubekir Bal ve Oya Eronat, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu vatandaşlara aşure ikram etti. - DİYARBAKIR

Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır, Güncel

Kaynak: İHA

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