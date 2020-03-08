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Başkan Beyoğlu belediyenin kadın çalışanlarıyla bir araya geldi

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle belediyenin kadın çalışanlarıyla bir araya geldi.

08.03.2020 16:37 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:37
Başkan Beyoğlu belediyenin kadın çalışanlarıyla bir araya geldi
Diyarbakır 'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu , 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle belediyenin kadın çalışanlarıyla bir araya geldi.

Kadın çalışanlar için verilen kahvaltıya katılan Başkan Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte kadın personellere karanfil ve belediye tarafından hazırlanan hediyeleri takdim etti. Katılımın yüksek olduğu kahvaltı programında kısa bir konuşma yapan Başkan Beyoğlu, İslam'ın kadına özel değer verdiğine dikkat çekerek kadın çalışanların gününü kutladı. Beyoğlu, "Yüce Rabbimiz, peygamber efendimiz (sav) ve kutsal kitabımız kadına hak ettiği değeri vermemizi emrediyor. Temsil ettiğimiz siyasi gelenek bazında da kadın önemli yere sahiptir. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti iktidarı kadınları siyasette yönetimde ve iş hayatında etkin hale getirmek için devrim niteliğinde yeniliklere imza atmıştır. Biz belediye olarak da gerek kadın istihdamı gerekse kadına yönelik hizmetlerde örnek sayılabilecek noktadayız" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler : Diyarbakır, Beyoğlu, Bağlar, Güncel
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