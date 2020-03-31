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Başkan Beyoğlu dezenfekte çalışmalarını yerinde inceledi

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, akşam saatlerinde gerçekleştirdiği çalışma ile günlük ticaretin kalbi sayılan Sakarya Caddesinde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

31.03.2020 12:36 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:36
Başkan Beyoğlu dezenfekte çalışmalarını yerinde inceledi
Diyarbakır 'ın Bağlar İlçe Belediyesi, akşam saatlerinde gerçekleştirdiği çalışma ile günlük ticaretin kalbi sayılan Sakarya Caddesinde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Buharlı araçlar ve çok sayıda personelin katıldığı çalışmayı Başkan Hüseyin Beyoğlu yerinde inceledi.

Bağlar Belediyesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında yaşam alanlarını ve günlük ticaretin yapıldığı bölgeleri dezenfekte etmeye devam ediyor. Gıda Toptancılar Sitesi ve semt pazarlarından sonra kentin işlek alışveriş bölgelerinden Sakarya Caddesi de buhar özelliği olan araçlar ve temizlik ekiplerinin çalışmasıyla dezenfekte edildi. Başkan Hüseyin Beyoğlu, akşam saatlerinde gerçekleşen çalışmayı takip ederek ekiplere talimatlar verip bölgede incelemelerde bulundu. Başkan Beyoğlu, salgın tehdidinin son bulana kadar gerekli tedbirleri uygulamaya devam edeceklerini dile getirerek günlerdir dezenfekte çalışmalarını başarıyla uygulayan ekiplere teşekkür etti. Beyoğlu,"Belediyemizin tüm ekip ve ekipmanları ile imkanları bu zorlu süreçte milletimizin hizmetindedir " dedi.

Dezenfekte çalışmalarının yanı sıra İçişleri Bakanlığının uygulamaya koyduğu park yasağından sonra ilçede bulunan parklarda yer alan banklar belediye ekipleri tarafından toplatıldığı kaydedildi. - DİYARBAKIR
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Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Beyoğlu, Sakarya, Bağlar, Güncel
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