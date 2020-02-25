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Başkan Beyoğlu ev ziyaretlerine devam ediyor

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ev ziyaretlerine devam ediyor.

25.02.2020 10:33 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:33Başkan Beyoğlu ev ziyaretlerine devam ediyor
'ın İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ev ziyaretlerine devam ediyor.

Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, ilçeye bağlı mahalle ve semtlerde her gün esnaf ve ev ziyaretleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Son olarak Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan Çoban ailesini ziyaret eden Başkan Beyoğlu, ailenin 3'ü engelli 4 çocuğuna oyuncak dağıttı. Hediyelerini alan çocuklar Başkan Beyoğlu'na teşekkür ederek sarıldı.

Yatalak hastaya moral ziyareti

Başkan Beyoğlu, aynı mahallede yaşayan ve hastalığı nedeniyle yatağa bağlı olarak yaşama tutunmaya çalışan Leyla Sadak'ı da evinde ziyaret ederek kendisine moral verdi. Başkan Beyoğlu, gördüğü tablodan çok etkilendiğini belirterek, "Bu tablo daha çok milletimizin içinde olmamız gerektiği mesajını bize veriyor. Biz de bunun gereğini yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır, Beyoğlu, Bağlar, Güncel

Kaynak: İHA

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