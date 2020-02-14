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Başkan Beyoğlu gece yarılarına kadar kar temizleme mesaisinde

Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle hayatın olumsuz etkilememesi için Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu gece yarılarına kadar çalışmaları takip etti.

14.02.2020 12:02 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:03Başkan Beyoğlu gece yarılarına kadar kar temizleme mesaisinde
'da etkili olan kar yağışı nedeniyle hayatın olumsuz etkilememesi için Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu gece yarılarına kadar çalışmaları takip etti.

Etkili olan kar yağışından dolayı şehir merkezi ve kırsaldaki yerleşim yerlerinde ulaşımın aksamaması için Bağlar Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmalarda ekipler cadde ve sokakları temizliyor. Gece geç saatlere kadar sokak ve caddelerde devam eden kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını takip eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kar keyfini çıkaran çocuklarla kartopu oynadı. Başkan Beyoğlu ile çocuklar arasındaki kartopu oyununda ortaya renkli görüntüler çıktı. Eğlenceli anlar yaşayan çocuklar, renkli görüntülerin oluşmasına neden olan Başkan Beyoğlu ile hatıra fotoğrafları çekti. Çocuklar daha sonra evlerine döndü. - DİYARBAKIR

Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır, Beyoğlu, Bağlar, Güncel

Kaynak: İHA

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