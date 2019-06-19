19.06.2019 15:18
Haberler» Güncel» Haber

Başkan Beyoğlu halk gününde vatandaşlarla buluştu

Başkan Beyoğlu halk gününde vatandaşlarla buluştu

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, çarşamba günleri vatandaşlarla bir araya gelerek çeşitli konulardaki sorunlarına çözüm üretmeye çalışıyor.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, çarşamba günleri vatandaşlarla bir araya gelerek çeşitli konulardaki sorunlarına çözüm üretmeye çalışıyor.

Belediye binasında bir araya geldiği vatandaşların sorunlarını ve taleplerini not alan Başkan Beyoğlu, belediyenin sorumluluk alanına giren talepleri anında ilgili birimlere talimat vererek çözerken, diğer kurumları ilgilendiren konular için de ilgili kurumlarla irtibata geçerek vatandaşlara yardımcı oluyor. Başkan Beyoğlu, göreve geldikleri günden bu yana halkla içe olduklarını belirterek vatandaşların dile getirdiği sorun ve taleplerin çözümü için ellerinden geleni yaptıklarını bildirdi.

Vatandaşlar da bu uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
Bağlar, Diyarbakır, Beyoğlu, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:43 İsfanbul Resort? ile hedef 3 milyon turist
16:42 Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
16:42 Manisa'da uyuşturucu operasyonları
16:42 İnşaat Malzemeleri ihracatında artış beklentisi var
16:41 PKK sığınağında omuzdan atılan füze bulundu
16:40 Yıldırım düşen evde can pazarı
16:40 Fotoğraflar // İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı