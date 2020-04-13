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Başkan Beyoğlu iş yerlerini açan esnafa maske dağıtıp teşekkür etti

Diyarbakır'ır Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanan iki günlük sokağa çıkma yasağının ardında iş yerlerini açan esnafa ziyaret gerçekleştirdi.

13.04.2020 12:06 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:06
Başkan Beyoğlu iş yerlerini açan esnafa maske dağıtıp teşekkür etti
Diyarbakır 'ır Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu , İçişleri Bakanlığı tarafından yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanan iki günlük sokağa çıkma yasağının ardında iş yerlerini açan esnafa ziyaret gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığının yeni tip korona virüs salgınındaki yayılma hızını önlemek amacıyla hafta sonunda uyguladığı iki günlük sokağa çıkma yasağından sonra Diyarbakır'da hayat normale döndü. 65 yaş üstü vatandaşlar ile hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlar dışındaki vatandaşlar haftanın ilk gününde yeniden cadde ve sokaklara çıktı. Kimisi iş yerine kimisi de alışveriş yapmaya çıktı. Diyarbakır nüfusunun önemli bir bölümünü barındıran merkez Bağlar ilçesinde ilgi odağı alışveriş noktaları oldu.

Başkan Beyoğlu alışverişin kalbi Sakarya Caddesinde

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, günlük alışverişin önemli merkezlerinden olan Sakarya Caddesine çıkarma yaparak esnaf ve vatandaşlara maske dağıttı. İş yerlerini ziyaret ettiği esnaflarla sosyal mesafe kuralına uygun olarak sohbet eden v e hayırlı alışverişler temennisinde bulunan Beyoğlu, vatandaşlardan da korona virüs tedbirlerine uyarak sosyal mesafe kuralını ihmal etmemelerini ve salgınla ilgili tedbirlere uyarak zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını istedi.

Sokağa çıkma yasağı sürecinde kent olarak başarılı bir sınav verdiklerini belirten Beyoğlu, "Yasak kararına ve salgınla ilgili tedbirlere titizlikle riayet eden değerli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Hepimiz millet olarak önemli bir sınavdan geçiyoruz. Devletimizin ve bizlerin aldığı tedbirler yetmez. Tüm vatandaşlarımızın kendi sosyal izolasyonlarını uygulaması lazım. Biz belediye olarak ilk günden beri olduğu gibi bu sürecin sonunda tüm imkanlarımızla ve her türlü özveriyi ortaya koyarak Bağlar halkının hizmetinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

Belediye ekipleri ayrıca Bağlar'ın değişik noktalarında vatandaşlara ücretsiz maske dağıtarak korona virüs önlemleri konusunda uyarılarda bulundu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Beyoğlu, Bağlar, Güncel
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