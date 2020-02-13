Haberler » Güncel » Başkan Beyoğlu kar temizleme çalışmalarında - Haber

Başkan Beyoğlu kar temizleme çalışmalarında

Diyarbakır ve bölgede etkili olan kar yağışından sonra Bağlar Belediyesi tarafından kar temizleme çalışması başlatıldı.

13.02.2020 09:56 | Son Güncelleme: 13.02.2020 09:56Başkan Beyoğlu kar temizleme çalışmalarında
ve bölgede etkili olan kar yağışından sonra Belediyesi tarafından kar temizleme çalışması başlatıldı.

Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalara Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin da katıldı. Çalışmaları inceleyerek ekiplerden bilgi alan Beyoğlu, vatandaşların mağdur olmaması için tüm tedbirleri aldıklarını söyledi. Beyoğlu, "Kentimizde etkili olan yoğun kar yağışının olumsuz etkilerinin vatandaşlarımıza yansımaması için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Mahallelerimizde başta ana arterler olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda kar küreme çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Gerekli tüm tedbirleri almış durumdayız" dedi. - DİYARBAKIR

Bağlar Belediyesi, Diyarbakır, Beyoğlu, Bağlar, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:35  Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman? Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?
10:00  Seçil Gür kimdir? Seçil Gür kaç yaşında, nereli?
09:35  Cuma mesajları 2020 - En anlamlı Cuma mesajları, resimli Cuma mesajları ve hadisli Cuma mesajları
08:48  Buket Büyükdere kimdir? Buket Büyükdere mesleği ne?
08:46  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 13 Şubat 2020 Milli Piyango
13.02.2020 10:43:41