Başkan Beyoğlu mahkumun isteğini kırmadı

Kaynak: İHA

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu kendisine cezaevinden mektup yollayan mahkumun "Ailemi ziyaret eder misiniz" ricasını kırmayarak isteğini yerine getirdi.31 Mart 2019'da gerçekleştirilen yerel seçimlerde AK Parti'den Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Beyoğlu toplumun her kesiminin sorunlarıyla ilgilenmeye ve çözüm bulmaya devam ediyor. Göreve geldiği günden bu yana Bağlar için canla başla mücadele eden Başkan Beyoğlu, yaptığı halk ve esnaf ziyaretleriyle de takdir topluyor. Son olarak cezaevinden kendisine mektup gönderen bir mahkumun da isteğini yerine getiren Beyoğlu, "Ailemi ziyaret eder misiniz" ricasına kayıtsız kalmayarak mahkumun ailesini ziyaret etti.Ziyaret sırasında ailenin çocuklarına çeşitli oyuncaklar hediye eden Başkan Beyoğlu ailenin de sorunlarını dinleyip elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi. Daha sonra bir açıklama yapan Başkan Beyoğlu, "İnsan olmanın gereği insanlığa hizmettir. Cezaevinde bir vatandaşımız tarafından gönderilen mektubu aldım ve çok duygulandım aynı gün ailenin evine giderek ziyaret ettim. Aile çok mutlu oldu bizlerde sevindik ailemizde sevindi. Cenabı Allah cezaevinde yatan kardeşimizi kurtarsın bize düşen ne imkan varsa bizlerde elimizden gelen imkanlarımızla yardımcı olmaya çalışacağız. Aile bizlerle çok ilgilendi çok mutlu oldular. Her zaman halkımızın yanında olacağız kapımız her insanımıza açıktır önemli olan mutluluğu yaşatmaktır . İnsan olmanın gereğini yapmak zorundayız" dedi.Karşılarında Başkan Beyoğlu'nu karşılarında gören aile şaşkınlıklarını gizleyemezken, hayatlarında ilk defa bir belediye başkanının kendilerini ziyaret ettiğini dile getirdi. Aile üyeleri, "Allah razı olsun ilk defa bir belediye başkanımız evimize gelerek bizleri ziyaret etti. Çok mutlu olduk Allah razı olsun. Rabbim böylesi halkı için çalışan merhamet dolu devlet büyüklerimizi makama getirsin. Başkanımız bu mübarek günde bizleri sevindirdi Allah'tan Başkan Beyoğlu'nu sevindirsin. Devamlı kendisinin duacısı olacağız. Hiç hayal bile edemezdik böyle bir ziyareti" diye konuştu. - DİYARBAKIR Güncel