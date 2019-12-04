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Başkan Beyoğlu'ndan, Mevlana Halit Mahallesine çıkarma

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, mahalle ziyaretleri kapsamında Mevlana Halit Mahallesi'ne çıkarma yaptı.

04.12.2019 17:27 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:32Başkan Beyoğlu'ndan, Mevlana Halit Mahallesine çıkarma
Diyarbakır'ın İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, mahalle ziyaretleri kapsamında Mevlana Halit Mahallesi'ne çıkarma yaptı. Mahalledeki esnafı ziyaret eden Beyoğlu, mahalle sakinleriyle de görüşerek taleplerini dinledi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yoğun geçen belediyedeki çalışmalarına rağmen mahalle ve semt ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Bugüne kadar şehir merkezi ve kırsal bölgelerde bir çok yerleşim yerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Beyoğlu, eski Bağlar bölgesinde yer alan Mevlana Halit Mahallesi'ne çıkarma yaparak mahalle sakinleriyle görüştü. Vatandaşların ve esnafı taleplerini dinleyen, çözüm bekleyen sorunlarla ilgili belediye birimlerine talimat veren Beyoğlu, mahalle sakinlerinin sıcak ilgisi ile karşılaştı.

Beyoğlu, mahalle ziyareti sırasında 410. Sokakta ikamet eden Çiçek ailesine misafir oldu. Başkan Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu'nun da katıldığı ev ziyaretinde Beyoğlu'nu karşılarında gören ev sakinleri, hem şaşkınlık yaşadı hem de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Çocuklarla yakından ilgilenerek resim çektiren Başkan Beyoğlu, "Çat kapı misali her yere, insanlarımızın yaşadığı her yere gidiyoruz. Amacımız gidilmedik ev, çalmadık kapı bırakmamaktır" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Mevlana Celaleddin Rumi, Hüseyin Beyoğlu, Beyoğlu, Bağlar, Güncel

Kaynak: İHA

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