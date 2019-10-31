Haberler » Güncel » Başkan Beyoğlu'ndan Nezir Koçlardan'a ziyaret

Başkan Beyoğlu'ndan Nezir Koçlardan'a ziyaret

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 2002 yılında kurulan AK Parti'nin Diyarbakır'daki ilk il başkanı olan Nezir Koçlardan'a nezaket ziyaretinde bulundu.

31.10.2019 16:50Başkan Beyoğlu'ndan Nezir Koçlardan'a ziyaret
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 2002 yılında kurulan AK Parti'nin Diyarbakır'daki ilk il başkanı olan Nezir Koçlardan'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Beyoğlu, Koçlardan'ı ziyaret ederek, belediyenin hizmetleri ve projeleri hakkında bilgi verdi.
Siyasete uzun yıllar hizmet eden isimlerin tecrübelerinden faydalanmak istediklerini belirten Başkan Beyoğlu, "Onların bilgi ve birikimleri bizim için çok değerli. Onlardan istifade etmek isteriz. Bugün de böylesine bir değeri ziyaret ederek bilgisinden ve tecrübesinden istifade ettik." dedi.
Koçlardan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Beyoğlu'na teşekkür etti, çalışmaları ve projeleri beğeni ile takip ettiğini aktardı.

Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır, Beyoğlu, Bağlar, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:04 Akçakale'deki 400 öğrenciye çanta ve kırtasiye malzemesi yardımı
17:02 Başkentte Şanlıurfa Kültür Turizm ve Lezzet Festivali
17:02 FETÖ'den "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan eski CHP...
17:01 Üsküdar'da bina çötü - 2
17:01 2022 dünya kupası'nın güvenliğini türkiye sağlayacak
17:00 Dava bilgileri cebe taşındı
17:00 Erken yaşta emeklilik bunamayı hızlandırabilir
31.10.2019 17:05:36