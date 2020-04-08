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Başkan Beyoğlu'ndan sosyal mesafe kuralına uyan vatandaşlara teşekkür

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların günlük alışveriş ihtiyaçlarını temin ettiği semt pazarlarında denetimlerde bulunarak sosyal mesafe kurallarına uyan vatandaşlara teşekkür etti.

08.04.2020 12:41 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:41
Başkan Beyoğlu'ndan sosyal mesafe kuralına uyan vatandaşlara teşekkür
Diyarbakır 'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların günlük alışveriş ihtiyaçlarını temin ettiği semt pazarlarında denetimlerde bulunarak sosyal mesafe kurallarına uyan vatandaşlara teşekkür etti.

Bağlar Belediyesinin yeni tip korona virüs salgınına karşı mücadelesi devam ediyor. Belediye ekipleri günlük olarak dezenfekte çalışmalarını devam ettirirken, gece ise cadde ve sokaklar buhar özelliği olan araçların püskürttüğü antiseptik solüsyon ilaçlarıyla dezenfekte ediliyor. Vatandaşların günlük temel gıda ihtiyaçlarını temin ettiği semt pazarlarında ekipler halkın ve esnafın ateşini ölçerek alana alıyor, maske ve eldiven dağıtarak belirlenen 3 metre sosyal mesafe kuralına uyulması için uyarılarda bulunuyor.

Başkan Beyoğlu semt pazarı denetiminde

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların günlük alışveriş ihtiyaçlarını temin ettiği semt pazarlarında denetimlerde bulunarak sosyal mesafe kurallarına uyan vatandaşlara teşekkür etti. Pazar esnafı ve alışverişe gelen vatandaşlarla sohbet eden Beyoğlu, "Bu tedbirler ve kurallar sizlerin sağlığını korumak içindir. Sosyal izolasyon, hijyen ve sosyal mesafe kuralları çok önemlidir. Bunlara uyarsak salgının bize ve bizim üzerimizden başka insanlara bulaşmasını önleriz. Genel olarak bunlara uyulduğunu görüyoruz. Bu nedenle sizlere teşekkür ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır, Beyoğlu, Bağlar, Güncel
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