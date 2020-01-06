Haberler » Güncel » Başkan Beyoğlu'ndan yeni yılın ilk haftasında ziyaret rekoru - Haber

Başkan Beyoğlu'ndan yeni yılın ilk haftasında ziyaret rekoru

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 2020 yılının ilk haftasında ilçe sınırları içerisinde yer alan 7 mahalleyi ziyaret ederek yüzlerce esnafla bir araya geldi ve 20 aileye misafir oldu.

06.01.2020 15:48 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:52 Başkan Beyoğlu'ndan yeni yılın ilk haftasında ziyaret rekoru
'ın İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 2020 yılının ilk haftasında ilçe sınırları içerisinde yer alan 7 mahalleyi ziyaret ederek yüzlerce esnafla bir araya geldi ve 20 aileye misafir oldu.

Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yeni yılın ilk haftasında ziyaret rekoru kırdı. Göreve 31 Mart'taki yerel seçimlerin ardında başladıktan sonra 9 ayda yaklaşık 80 bin vatandaşla temas ve iletişim kurmayı başaran, kimisi ile belediyede ve kimisi ile de yaşadıkları mahalle ve evlerde ziyaret ederek bir araya gelen Başkan Beyoğlu, bu temposunu 2020 yılının ilk günlerinde de sürdürdü. Vatandaşların sorunlarını yerinde görüp değerli olduklarını hissettirmeyi amaçladıklarını belirterek daha önce böyle bir ilgi görmeyen vatandaşların kendi sokaklarında ve evlerinde görünce çok mutlu olduklarını söyledi. Başkan Beyoğlu, "Araya hiçbir mesafe koymadan milletimizle kucaklaşmaya devam edeceğiz. Hafta içinde akşam saatlerinde mahalle ve sokak turuna, hafta sonunda ise hem gündüz hem gece ziyaretler gerçekleştirerek ilçe sakinleriyle bir araya geliyoruz. Daha önce böyle bir ilgi görmeyen hemşerilerimiz bizi kendi sokaklarında ve evlerinde görünce çok mutlu oluyor. Haliyle biz de mutlu oluyoruz, motivasyonumuz artıyor. Bu işin mesaisi olmaz. Nerede insanımız yaşıyorsa ve sorunlarının çözülmesi gerekiyorsa biz orada olmak zorundayız. Araya hiçbir mesafe koymadan milletimizle kucaklaşmaya devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır, Beyoğlu, Bağlar, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:41   Kamyonetin çarptığı otomobil evin bahçesine düştü: 2 yaralı - Haber
16:41   Yolun karşısına geçmek isterken, TIR'ın çarpmasıyla öldü - Haber
16:40   Mehmetçikten Suriyeli Neve'ye ziyaret - Haber
16:40   Kurumların talepleri üzerine ekiplerin metruk bina yıkım çalışmaları devam ediyor - Haber
16:40   Balıkesir'de karla mücadele sürüyor - Haber
14:07   Ankara'da bir yolcu, karın üstünde kaymaya başlayan minibüsten aşağı atladı - Haber
14:05   Avustralya'daki yangında, bir itfaiye erinin yavru kanguruyu kurtardığı görüntüler gündem oldu - Haber
13:16   Üsküdar'da buz gibi havada denizden haç çıkardılar - Haber
12:43   Son dakika: Yargıtay, Ömer Halisdemir davasında, 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı - Haber
12:00   İstanbul'da Topkapı alt geçidini su bastı - Haber
6.01.2020 16:43:16