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Başkan Beyoğlu'nden Ergani'ye ziyaret

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti ilçe teşkilatının davetlisi olarak geldiği Ergani ilçesinde partililerin ve vatandaşların ilgisi ile karşılaştı.

26.12.2019 16:46 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:51 Başkan Beyoğlu'nden Ergani'ye ziyaret
Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti ilçe teşkilatının davetlisi olarak geldiği ilçesinde partililerin ve vatandaşların ilgisi ile karşılaştı.

Göreve geldiği günden bu yana Bağlar ilçesine kısa sürede yapmış olduğu farklı çalışmalar ve hizmetler ile dikkat çeken Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti ilçe teşkilatının davetlisi olarak geldiği Ergani'de partililerin ve vatandaşların ilgisi ile karşılaştı. Esnafa ziyarette bulunan ve hayırlı işler dileyen Beyoğlu daha sonrasında ise AK Parti ilçe teşkilatını ziyaret etti.

"Diyarbakır olarak bir bütünüz ve aileyiz"

Milletin huzur ve hizmet istediğini vurgulayan Başkan Beyoğlu, "Milletimiz kendisine dokunan ve yanında olan yöneticileri istiyor, bunu yapan yöneticileri bağrına basarak sahipleniyor. Hizmet için samimiyet, samimiyet içinde tevazu lazım. Bizler halkımızın hizmetkarıyız Diyarbakır halkı her şeyin en iyisine ve en güzeline layıktır. Biz hakkı hak bilip halkı da baş tacı biliyoruz. Elimizden gelen tüm imkanlarımızı kullanarak halkımızın yanında olacağız. Burada gördük ki ilgi ve alaka bir hayli büyük. Ergani halkına sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum. Diyarbakır ve Diyarbakır'ın tüm ilçeleri ile bir bütünüz. Milletimizin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

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