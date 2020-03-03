Başkan Beyoğlu: "Nüfus ile birlikte sorumluluğumuz da arttı"

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde nüfus bir önceki yıla göre 8 bin artarken, evlilik oranlarında da artış yaşanması dikkat çekti. Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, nüfusun artmasıyla birlikte hizmet beklentisi ve vatandaşların taleplerinin de arttığını söyledi.



Diyarbakır nüfusunun dörtte birini oluşturan ve aynı zamanda Türkiye'deki 36 ilden daha fazla nüfusa sahip olan Bağlar'da 2019 yılında hem nüfus oranlarında hem evlilik oranlarında ciddi bir artış olması dikkat çekti. 2018 yılında 388 bin 387 olan nüfus sayısı 2019 yılında 8 bin artarak 396 bin 102 kişiye ulaştı. Yine Diyarbakır'da genç nüfusun en fazla olduğu ilçe Bağlar olurken, Bağlar genç nüfus oranlarında Türkiye genelinde de ilk üç sırada yer alarak bir başka alanda önem kazandı. 127 bin nüfusa sahip olan Bağlar ilçesindeki Bağcılar Mahallesi de Türkiye'de 10 il'den daha fazla nüfus olmasıyla dikkat çekti.



Evlilik oranlarında önceki yıllara göre artış



Bağlar'da artış gösteren bir başka oran ise evlenme oranlarında meydana geldi. Bağlar Belediyesi kayıtlarına göre 2019 yılında bin 300 çift resmi nikah işlemlerini tamamlayarak hayatını birleştirdi. 23'ü cezaevinde bulunan hükümlü ve tutuklu ve 1'i de yabancı uyruklu olmak üzere bin 500 çift evlilik için belediyeye başvuruda bulunurken, bunlardan 200'ü çeşitli nedenlerle vazgeçti ve bin 300'ü evlilik işlemlerini tamamladı. 2020 yılının ilk iki ayı olan Ocak ve Şubat aylarında ise 235 çiftin evlilik işlemleri için belediyeye başvurarak evlendiği açıklandı.



"Milletimizin duaları ve hükümetimizin desteğiyle başaracağız"



Nüfusun artmasıyla birlikte hizmet beklentisi ve vatandaşların taleplerinin de arttığını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bundan sonra vatandaşlara hak ettikleri hizmetleri kazandırmak amacıyla daha fazla gayret göstereceklerini söyledi. Başkan Beyoğlu, "Göreve geldiğimiz günden beri hemşehrilerimizle iç içeyiz ve aramızda çok güçlü bir gönül bağı oluştu. Görev süremizin 11'inci ayında hemşehrilerimizle aramızda çok güzel bir gönül bağı oluştu. Bundan aldığımız güç ve yüksek motivasyonla bundan sonra da devletimizin ve hükümetimizin sağladığı imkanlar ile milletimize daha fazla hizmet edeceğiz. Evet, Bağlar'da çok fazla sorun var, işimiz elbette kolay değil. Ancak biz çözüm üretmede ve Bağlar'ı hak ettiği değişime kavuşturma konusunda kararlıyız. Hemşehrilerimizin manevi desteği ve duaları ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki hükümetimizin maddi ve manevi desteği ile hedeflediğimiz başarıyı elde edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA