15.07.2019 10:49
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Başkan Beyoğlu şehit yakınları ve gaziler onuruna verilen yemeğe katıldı

Başkan Beyoğlu şehit yakınları ve gaziler onuruna verilen yemeğe katıldı

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu,15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Vali Hasan Basri Güzeloğlu tarafından şehit ve gazi aileleri onuruna verilen yemeğe katıldı.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu,15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Vali Hasan Basri Güzeloğlu tarafından şehit ve gazi aileleri onuruna verilen yemeğe katıldı.

Bir otelde düzenlenen yemekte Başkan Beyoğlu şehit yakınları ve gazilere yakın ilgi gösterdi. Başkan Beyoğlu, tek tek el sıkıştığı şehit yakını ve gazilerle sohbet etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan gecede yapılan konuşmalarda darbe girişiminde halkın gösterdiği kahramanlık destanına vurgular yapıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
Diyarbakır, Beyoğlu, Güncel

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