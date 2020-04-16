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Başkan Beyoğlu semt pazarında denetim yaptı

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçedeki kadın semt pazarında denetimde bulundu.

16.04.2020 16:44 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:44
Başkan Beyoğlu semt pazarında denetim yaptı
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçedeki kadın semt pazarında denetimde bulundu.
Beyoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile esnaf ve vatandaş ziyaretlerini devam ettiriyor.
Salgın nedeniyle maske takıp sosyal mesafe kuralına uyarak vatandaşların sorunlarını dinleyen, Beyoğlu, virüs ile ilgili tedbirlere riayet etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.
Beyoğlu, hem koronavirüs tedbirleri hem de ürünlerin fiyatlarıyla ilgili denetim yaptı.
Vatandaşlara ve pazar esnafına ücretsiz maske dağıtan Beyoğlu, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Ürünlerin fiyatlarını denetleyen Beyoğlu, ülke olarak zorlu bir süreçten geçildiğine dikkati çekerek pazar esnafından fahiş fiyatlardan kaçınmalarını istedi.
Kovid-19 ile ilgili kurallara ve hijyen koşullarına dikkat edilmesini isteyen Beyoğlu, belediye ekiplerinin semt pazarlarında ücretsiz maske ve eldiven dağıtarak sosyal mesafe başta olmak üzere tedbirlere uyulması için sık sık denetimler gerçekleştirdiklerini dile getirdi.
Vatandaşların ve esnafın ateşi ölçülüp, maske ve eldiven kontrolü gerçekleşterildikten sonra pazara alındığını belirten Beyoğlu, vatandaşlardan alışverişlerini yaptıktan sonra eve dönmelerini istedi.
Beyoğlu, şöyle dedi:
"Devletimiz tüm kurum, kuruluş ve imkanlarıyla gerekli önlemleri alıyor. Hepimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleriyle mücadele içerisindeyiz. Bu süreci başarıyla geçmek ve milletimize hizmet etmek için görev başındayız. Ancak mücadelenin başarıya ulaşması için asıl görev aziz milletimize düşmektedir. Kurallara kesinlikle riayet etmeleri gerekiyor. Bu konuda tüm vatandaşlarımızdan zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını rica ediyorum. Siz evde kalın, biz sizin için görevdeyiz."

Kaynak: AA

Etiketler: Hüseyin Beyoğlu, Beyoğlu, Bağlar, Güncel
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