Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başkan Beyoğlu semt pazarlarında maske ve eldiven dağıttı

Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, semt pazarlarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlara eldiven ile maske dağıttı.

04.04.2020 13:10 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:10
Başkan Beyoğlu semt pazarlarında maske ve eldiven dağıttı
Diyarbakır 'ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu , semt pazarlarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlara eldiven ile maske dağıttı. Yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında zorunlu kılınan 3 metre mesafe kuralına uyulmasını isteyen Beyoğlu, "İçişleri Bakanlığımızın ilan ettiği bu kurallar hepimizin sağlığı içindir. Lütfen bunlara titizlikle riayet edelim" uyarısında bulundu.

Bağlar Belediyesi, yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında gıda üretimi ve satışı yapan iş yerleri ile vatandaşların günlük alışveriş ihtiyacını karşıladığı semt pazarlarında yönelik denetimleri sıkı bir şekilde sürdürüyor. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, hafta sonunda semt pazarlarını denetimine çıktı. Pazar esnafı ve alışverişe gelen vatandaşlarla görüşen Başkan Beyoğlu, maske ve eldiven dağıtarak İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen 3 metre kuralına uyulması için uyarılarda bulundu.

"Tüm imkanlarımızla milletimizin hizmetindeyiz"

Alınan tedbirlerin vatandaşların sağlığını korumaya yönelik olduğunun altını çizen Beyoğlu, "Vatandaşlarımızın genel anlamda tedbirlere uyduğunu görüyoruz. Bu durum bizi mutlu ediyor. Ancak çok daha titiz ve tedbirli olmalıyız. Bu bir ulusal sorun ve milli bir mücadeledir. Kendimiz ve sevdiklerimiz için, insanlarımızın sağlığı için hijyen ve sosyal mesafe kurallarına riayet edelim. Virüs, uygulayacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Evde kal Bağlar, evde kal Diyarbakır, evde kal Türkiye diyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan komutasında tüm kurumlar ve imkanlarla milletimizin hizmetindeyiz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Beyoğlu, Bağlar, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Başkan Beyoğlu semt pazarlarında maske ve eldiven dağıttı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bakan, canlı yayında net konuştu: Salgın sürecinde fiyatlar düşecek Haberler
Bakan, canlı yayında net konuştu: Salgın sürecinde fiyatlar düşecek
Devlet tedbirleri artırdıkça vatandaş kaçmanın bir yolunu buluyor! Rize’de WhatsApp skandalı Haberler
Devlet tedbirleri artırdıkça vatandaş kaçmanın bir yolunu buluyor! Rize'de WhatsApp skandalı
Fotoğraftaki İranlı, koronavirüsle mücadelede tarihe geçti Haberler
Fotoğraftaki İranlı, koronavirüsle mücadelede tarihe geçti
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente, mecburiyetten 5 il daha dahil oldu Haberler
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente, mecburiyetten 5 il daha dahil oldu
Milli Dayanışma Kampanyası’na bir destek de Türk-İş’ten geldi Haberler
Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Türk-İş'ten geldi
4 ay önce hayatımıza giren koronavirüs, 60 binin üzerinde can aldı Haberler
4 ay önce hayatımıza giren koronavirüs, 60 binin üzerinde can aldı
Karantina yurdunda gün sayan genç kız, yaşadıklarını anlattı Haberler
Karantina yurdunda gün sayan genç kız, yaşadıklarını anlattı
Kına gecesi için gittikleri Azerbaycan’dan korona yüzünden dönemediler Haberler
Kına gecesi için gittikleri Azerbaycan'dan korona yüzünden dönemediler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:24: Balıkesir'de kaçak üretilen 10 bin maske ele geçirildi - Haber 14:24: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Alparslan Türkeş için anma mesajı - Haber 14:23: MERSİN Koronavirüs test kitlerinin önemli parçası Mersin'de üretiliyor - Haber 14:23: Kızılay vatandaşın yanında - Haber 14:22: Jandarmayı arayıp saman istedi - Haber 13:23: Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü - Magazin 13:22: Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu - Haber 13:07: Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı - Haber 12:40: WhatsApp grubu kuran vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimleri atlatıyor - Haber 12:39: Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi - Haber 12:05: Son dakika: Yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaş bulunuyor - Haber