Başkan Beyoğlu vatandaşlarla bir araya geldi
Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 5 Nisan Mahallesinde esnaf ve ev ziyaretleri gerçekleştirdi.
14.03.2020 16:27 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:28
Diyarbakır 'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 5 Nisan Mahallesinde esnaf ve ev ziyaretleri gerçekleştirdi.
Başkan Beyoğlu, yeni tip koronavirüs salgını riskine karşı tedirginlik yaşayan vatandaşları ziyaret ederek moral ve cesaret verdi. Bir kıraathanede vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Beyoğlu, hükümetin yeni tip koronavirüs riskine karşı başarılı önlemler aldığına dikkat çekerek belediye olarak da gerekli önlemleri aldıklarını söyledi. Vatandaşlardan alınan önlemlere ve uyarılara özen gösterip hayatın akışını devam ettirmelerini isteyen Beyoğlu, "Devletimiz ve hükümetimiz tüm dünyaya örnek olabilecek önlemleri zamanında aldı. Belediye olarak biz de gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken hususlar var. Bunların başında temizlik geliyor. Bunlara riayet ederek hayatımızın normal akışını sürdürelim. Bizler her koşulda vatandaşlarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz" dedi.
Başkan Beyoğlu, daha sonra aynı mahallede ikamet eden Söker, Özpolat ve Yazkent ailelerini de ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden Beyoğlu, çocuklarla resim çektirerek bölgeden ayrıldı. - DİYARBAKIR
Başkan Beyoğlu, yeni tip koronavirüs salgını riskine karşı tedirginlik yaşayan vatandaşları ziyaret ederek moral ve cesaret verdi. Bir kıraathanede vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Beyoğlu, hükümetin yeni tip koronavirüs riskine karşı başarılı önlemler aldığına dikkat çekerek belediye olarak da gerekli önlemleri aldıklarını söyledi. Vatandaşlardan alınan önlemlere ve uyarılara özen gösterip hayatın akışını devam ettirmelerini isteyen Beyoğlu, "Devletimiz ve hükümetimiz tüm dünyaya örnek olabilecek önlemleri zamanında aldı. Belediye olarak biz de gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken hususlar var. Bunların başında temizlik geliyor. Bunlara riayet ederek hayatımızın normal akışını sürdürelim. Bizler her koşulda vatandaşlarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz" dedi.
Başkan Beyoğlu, daha sonra aynı mahallede ikamet eden Söker, Özpolat ve Yazkent ailelerini de ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden Beyoğlu, çocuklarla resim çektirerek bölgeden ayrıldı. - DİYARBAKIR
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: İHA
Etiketler : Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır, Beyoğlu, Bağlar, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Güncel
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Güncel
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Güncel
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Güncel
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
Güncel
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Güncel
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı