Başkan Beyşehirli Şampiyon Off-road Pilotunu Kutladı

Kaynak: AA

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Erzurum'da bu yıl il kez düzenlenen "Uluslararası Macera Off-Road Oyunları"nda S3 klasmanında birinci olan Beyşehirli off-road pilotu Haceli Şam'ı kutladı.Özaltun, yaptığı yazılı açıklamada, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü tarafından organize edilen ve Türkiye'den 42 ilden gelen 210'dan fazla aracın katıldığı yarışlara Beyşehir Belediyespor Kulübü adına katılan off-road pilot Haceli Şam'ın burada gösterdiği performansla başarılarına bir yenisini eklediğini söyledi.Özaltun açıklamasında ayrıca, Türkiye'nin değişik illerinde düzenlenen yarışlarda pek çok birincilik ile dereceye sahip olan Şam'ın, "Başarılı pilotumuz sadece S3 klasmanında değil, genel klasmanda da pist rekoru kırarak birinciliğin sahibi oldu. Kendisini ilçemizi başarıyla temsil edip elde ettiği birincilik ve aldığı kupadan dolayı tebrik ediyor, başarılarının artarak devamını diliyorum." sözlerine yer verdi.