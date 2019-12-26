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Başkan Biçer, Baro'yu ziyaret etti

Kütahya'nın Simav ilçesinde 31 Mart 2019'da yapılan yerel yönetimler seçiminde Belediye Başkanı olarak seçilen Avukat Adil Biçer, Simav Barosunu ziyaret ederek hasret giderdi.

26.12.2019 13:48 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:53 Başkan Biçer, Baro'yu ziyaret etti
'nın ilçesinde 31 Mart 2019'da yapılan yerel yönetimler seçiminde Belediye Başkanı olarak seçilen Avukat Adil Biçer, Simav Barosunu ziyaret ederek hasret giderdi.

Simav Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer Avukatlık mesleğinden ayrılmasına rağmen, meslek aşkını içinde yaşattığını belirtti. Biçer " Bugün meslektaşlarımla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Biraz sonra duruşma salonuna Avukat olarak çağrılacakmış gibi bir duygu yaşıyorum. Meslektaşlarıma başarılı ve hayırlı görevler diliyorum" diye konuştu.

Kütahya Barosuna kayıtlı 50 yıllık Avukat Ayla Çağlartuna, Simav Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer'e ziyaretlerinden teşekkür ederek, Belediye hizmetlerinde gösterdiği başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Başkan Biçer tarafından Baro Avukatlarına Simav'ın meşhur kestane kolonyası ikramı yapıldı. - KÜTAHYA

Adil Biçer, Kütahya, Simav, Güncel

Kaynak: İHA

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