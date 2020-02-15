Haberler » Güncel » Başkan Biçer'den Başhekim Çağlar'a destek ziyareti - Haber

Başkan Biçer'den Başhekim Çağlar'a destek ziyareti

Kütahya'nın Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Doç.Dr.İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Naci Çağlar'a nezaket ve destek ziyaretinde bulundu.

15.02.2020 11:47 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:47Başkan Biçer'den Başhekim Çağlar'a destek ziyareti

'nın Belediye Başkanı Adil Biçer, Doç.Dr.İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Naci Çağlar'a nezaket ve destek ziyaretinde bulundu. AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat ve Belediye Meclis Üyesi Şener Kazcıoğlu'nun da bulunduğu ziyarette, hastane personellerine karşı olumsuz davranışların kabul edilemez olduğu belirtildi.


Simav Belediye Başkanı Biçer, vatandaşların hastanede görev yapan personele karşı daha hassas davranmaları gerektiğini belirtti. Biçer, " Geçtiğimiz günlerde Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'nin acil servisinde bazı hasta yakınları tarafından, hastane görevlilerine karşı gösterilerin olumsuz davranışları doğru bulmuyorum . Fedakarca hizmet veren hastane personelimize karşı anlayışlı davranılması gerekir" dedi.


Doç.Dr.İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Naci Çağlar, destek ve nezaket ziyaretlerinden dolayı Başkan Biçer'e teşekkür etti. - KÜTAHYA


Devlet Hastanesi, İsmail Karakuyu, Kütahya, Simav, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
10:57  15 Şubat Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:38  Evrim Keklik kimdir? Survivor'a katılan Evrim Keklik kaç yaşında, nereli?
10:24  The Divergent Series: Allegiant filmi konusu nedir? The Divergent Series: Allegiant oyuncuları ve The Divergent Series: Allegiant özeti!
10:24  Oflu Hoca'nın Şifresi filmi konusu nedir? Oflu Hoca'nın Şifresi oyuncuları ve Oflu Hoca'nın Şifresi özeti!
15.02.2020 12:58:44