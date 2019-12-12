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Başkan Biçer'den esnaf ziyareti

Kütahya'nın termal ilçesi Simav'ın Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer, esnaflarla iletişim halinde olmaya özen gösteriyor.

12.12.2019 11:09 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:14Başkan Biçer'den esnaf ziyareti
'nın termal ilçesi 'ın Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer, esnaflarla iletişim halinde olmaya özen gösteriyor. Esnaf ziyaretiyle birlikte vatandaşların görüş ve düşüncelerini dinleyip, istişarelerde bulunan Başkan Biçer, çalışmalarının amacının, halkın daha iyi şartlarda hayatını sürdürmelerini sağlamak olduğunu belirtti. Başkan Biçer " Yoğun iş temposu ve yeni projelerin hayata geçirilmesi çalışmalarımızdan fırsat buldukça, esnaflarımızla ve vatandaşlarımızla bir araya gelmeye, onları dinlemeye gayret gösteriyoruz. Simavlı hemşerilerimizin kaliteli hizmet alabilmeleri ve gelecek nesillere çok daha yaşanılır bir Simav bırakabilmek için projeler üretiyoruz. Özellikle esnaf arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde, termal ilçemizi ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerimize gösterilen olumlu davranışlardan dolayı teşekkür ediyorum. Kaliteli hizmet, hem esnafımıza kazandırıyor, hem de ilçemizin tanıtımına olumlu katkıları oluyor" dedi. - KÜTAHYA

Kütahya, Simav, Güncel

Kaynak: İHA

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