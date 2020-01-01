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Başkan Biçer'den yılbaşı denetimi

Kütahya'nın Simav Belediye Başkanı Adil Biçer İtfaiye Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ve 112 Acil Yardım ekiplerine ziyarette bulunarak, yılbaşı gecesi için alınan tedbirleri yerinde inceledi.

01.01.2020 12:37 | Son Güncelleme: 01.01.2020 12:42 Başkan Biçer'den yılbaşı denetimi
Kütahya'nın Belediye Başkanı Adil Biçer Müdürlüğü ve Müdürlüğü ve 112 Acil Yardım ekiplerine ziyarette bulunarak, yılbaşı gecesi için alınan tedbirleri yerinde inceledi. Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Matar ve Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan'ın da katıldığı yılbaşı görev ziyaretleri, Esen evler mahallesindeki 112 Acil Yardım Ekipleri ve İlçe Sağlık Müdürü Ahmet Özer ile sona erdi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Belediye İtfaiye ve Zabıta Müdürlüğü ile 112 Acil Yardım ekiplerini, özverili çalışmalarından dolayı tebrik ederek, tüm personele 2020 yılında kazasız ve sağlıklı görev dileklerinde bulundu.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim Halim 2019 yılının kazançlı bir yıl olduğunu belirterek, 2020 yılının Simav için daha önem arz eden ekonomik kalkınma yılı olacağını ifade etti. gecesi görev başında olan İtfaiye, Zabıta ve 112 ekiplerine başarılı görevler diledi. - KÜTAHYA

İtfaiye, Yılbaşı, Zabıta, Simav, Güncel

Kaynak: İHA

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