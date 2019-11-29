Haberler » Güncel » Başkan Biçer, mimar ve mühendislerle buluştu - Haber

Başkan Biçer, mimar ve mühendislerle buluştu

Kütahya'nın Simav ilçesinde faaliyet gösteren mimar ve mühendisler, Belediye Başkanı Adil Biçer tarafından düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

29.11.2019 11:36 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:41Başkan Biçer, mimar ve mühendislerle buluştu
'nın ilçesinde faaliyet gösteren mimar ve mühendisler, Belediye Başkanı Adil Biçer tarafından düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

Başkan Biçer, Simav'daki şehir planlaması ve imar çalışmaları hakkında, mühendis ve mimarların görüşlerine önem verdiklerini belirtti.

Karşıyaka seyir terasında gerçekleştirilen toplantıda bir konuşma yapan Biçer, "İlçemiz Ege bölgesinin önemli bir termal kentlerinden biridir. Belirlenen kanun ve yönetmelikler doğrultusunda şehir planlaması ve imar çalışmaları hakkında bilgi alış verişinde bulunacağız. Sizlerin akademik,teorik ve pratikteki bilgilerinizden istifade edeceğiz. Simav için çalışmalarımızda bazı konuları tartışarak çözerken, fikirleri de dinleyerek ilerleyeceğiz. Bu tür istişare toplantılarını, farklı meslek guruplarıyla da gerçekleştirmeyi planlıyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Adil Biçer, Kütahya, Simav, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:03 Dipsiz Göl ile ilgili savcılık soruşturması
12:02 Ceren Damar'ı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi (1)
12:02 SARIYER'DE YOLLAR SU ALTINDA KALDI (1)
12:02 Türkiye-İspanya ilişkilerinde hedef "eksenin genişletilmesi"
12:02 Öğretmenler ara tatiller için ek ders ücreti alabilecek
11:29 Evinin duvarı işaretlenen Alevi aile ilk kez konuştu: Çok çirkin bir hareket
11:15 Rusya'da bir adam, tartıştığı sevgilisini "Jigolo" deyince öldürdü
11:10 Merkez Bankası. Döviz kuru oynaklıkları azaldı, faizler belirgin olarak geriledi
11:00 Avrupa Parlamentosu, iklim için 'olağanüstü hal' ilan etti
10:54 Meteoroloji'nin uyarısı sonrası beklenen yağış başladı
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
08:22 Genç oyuncu Yüsra Geyik, mini elbiseli pozunu paylaştı
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
17:03 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın
29.11.2019 12:04:26